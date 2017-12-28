Üniversitedeki Olayla İlgili 27 Sanık İçin Ceza İstendi

İnönü Üniversitesi kampüsünde 2 yıl önce meydana gelen olaylara karışan ve polise el yapımı patlayıcı (EYP) atmakla suçlananların da aralarında bulunduğu toplam 32 sanıklı davada Savcılık tarafından verilen mütalaada, 2 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, 25 sanık hakkında ise “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan çeşitli hapis cezası verilmesi istendi.

İnönü Üniversitesi kampusunda 29 Aralık 2015 tarihinde meydana gelen olayda terör örgütü PKK sempatizanı grup ile Ülkü Ocakları mensubu grup arasında gerginlik sırasında polise el yapımı patlayıcı atılmıştı. Polisin müdahalesi sırasında kampüsdeki bir kafe civarında bölücü örgüt sempatizanı grup içerisinde yer alan Mazlum D. adlı öğrencinin polise el yapımı patlayıcı attığı belirlenmişti. Mazlum D.’nın attığı ilk el yapımı patlayıcı, Emniyet’in TOMA aracının önüne düşerken, ikinci el yapımı patlayıcıyı atmaya çalışan Mazlum D.’nin, patlayıcının elinde infilak etmesi sonucu bir parmağı kopmuştu. Olayı şans eseri polisler yara almadan atlatmıştı.

Dava kapsamında Mazlum D., Ahmet V., Mehmet Reşit B. ve Şükrü Ö. tutuklu olmak üzere 32 sanık olarak yargılanıyor.

Olaya karışanlara yönelik başlatılan soruşturma kapsamında Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada Cumhuriyet Savcısı Musa Erdem Altınhalka tarafından esas hakkındaki mütalaa mahkemeye sunuldu.

-Savcılık Mütalaası: “Malatya’da örgütün gençlik yapılanmasını yapıyorlardı”

Mahkemeye sunulan mütalaada Özgür Öğrenci Derneği (ÖZÖDER) adı altında Malatya’da terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H adına faaliyet yürüttüğü belirtilerek, bu derneğin 2005 yılında kurulan ve 2013 yılında mahkeme kararıla terör faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle kapatılan Demokratik Öğrenci Derneği’nin (DÖDER) yerine aynı adreste 3 ay sonra kurulduğu kaydedildi.

Mütalaada; “ÖZÖDER isimli derneğin, Malatya ilinde PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün gençlik yapılanması YDG-H adına faaliyet yürüttüğünün, örgütün basın ve yayın aracılığı ile vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda ilimizde düzenlenen ve terör örgütünün propagandasına dönüşen eylem ve basın açıklamalarını organize ettiğinin, bu derneğin çatısı altında özellikle İnönü Üniversitesi öğrencilerine örgütsel bilinçlenmeyi arttırmak suretiyle ders verildiğinin, eleman kazandırma faaliyetlerinde bulunduğunun belirlendiği, ÖZÖDER isimli derneğin faaliyetlerinin incelenmesinde; Silahlı Terör Örgütü PKK/KCK için önem atfedilen günlerde eylemler gerçekleştirdikleri, eylemlerin tamamında terör örgütü ve örgüt elebaşısı lehine sloganlar atıldığı, eylemlerde üniversitelerde eğitim alan doğu kökenli gençlerin ön plana sürüldüğü, yapılan eylemlere asıl amacın gizlenmesi suretiyle; festival, konser, eğlence, piknik, saz kursu, dil kursu, basın açıklaması gibi isimlerin verildiği, eylemlerde bulunan şahısların üniversitede eğitim gören, ailelerin kontrolünden uzak gençlerden oluştuğu, eylemlerin asıl amacının müzahir kitleyi hareketli tutup, eylemsellik sürecinin üst seviyede tutulmasını sağlamak olduğu anlaşılmaktadır.” şeklinde ifadeler ve iddialar yeraldı.

Mütalaada; polise el yapımı patlayıcı atan Mazlum D. ile ona yardımcı olan ve tutuksuz yargılanan Vedat K. hakkında “Devlet Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozmak” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Ayrıca el yapımı patlayıcının atılması nedeniyle “Kasten Adam Öldürmeye Teşebbüs” suçundan soruşturma başlatılması için de her iki sanık hakkında ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulması da talep edildi.

Mütalaada; Muazzez K., Beritan İ., Ahmet V., Dilek K., Hüseyin T., Mahmut İ., Mehmet Reşat B., Royan D., Şükrü Ö., Serhat A., Ağa A., Eyyüp F., Kerem Ç., Mahsum K., Mehmet T., Ömer Y., Serhat A., Ufuk Ü., Ümit D., Yunus E., Abdurrahman B., Ceren S., Gurbet Ü., İsa B. ve Mehmet G. adlı sanıklar hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, sanıklar Ali T., Ayhan S., Mizgin Y., Dilan O. ve Gülistan A. hakkında beraat talep edildi.

Mütalaada, diğer suçlardan ceza talep edilen 27 sanık için ayrıca “Görevi Yaptırmamak için Direnme” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası da istendi.

Mütalaada ayrıca sanıklar hakkında “Mala zarar verme, nitelikli yağma ve nitelikli iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme” suçlarından da suç duyurusunda bulunulması talebi de yer aldı.

Duruşmaya 29 Ocak 2018’de devam edilecek.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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