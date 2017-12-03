Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından Malatya’da düzenlenen Üniversiteler Arası Voleybol 2. Lig Grup Birinciliği müsabakaları sona erdi.

İnönü Üniversitesi Kampüsü ile üniversitenin Battalgazi kampüs spor salonlarında oynanan müsabakalara 8 kadın ve 8 erkek takımı katıldı.

Müsabakalar neticesinde kadınlarda Cumhuriyet Üniversitesi ile Dicle Üniversitesi, erkeklerde ise Harran Üniversitesi ile Bitlis Eren Üniversitesi 1. Lige çıktı.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara kupaları verildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Voleybol Takımı Antrenörü Gökhan Sınırkavak, turnuvanın güzel geçtiğini belirterek, “Oyuncularım çok fedakarca mücadele etti. Sakat oyuncularımız vardı, onları getiremedik, oynayan oyuncularımızı tebrik ediyorum. Rakip takımda centilmence oynadı. Onlara da teşekkür ediyorum, şampiyonluk güzel bir duygu 1. Lig’de kalıcı olmak için çok çalışacağız.” diye konuştu.

TÜSF Temsilcisi ve İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emin Kafkas ise turnuvaya katılan takımlara teşekkür etti.

AA- Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com