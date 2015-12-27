Üniversiteli Bisikletçiler Gezide

İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu, Sürgü Beldesine pedal çevirerek, belde de kamp yaptı.

Üniversite bünyesinde kısa bir süre önce açılan Bisiklet Topluluğu, hafta sonları gerçekleştirdiği bisiklet gezilerine bir yenisini daha ekledi. 30 kişilik grupla, Sürgü Beldesine pedal çeviren bisikletçiler, Sürgü Belediye Başkanı Faruk Taşdemir’in misafirliğinde Sürgü Meslek Yüksek Okulunda bir günlük kamp yaptı.

Topluluğun faaliyetleri hakkına gazetecilere açıklamada bulunan İnönü Üniversitesi Bisiklet Topluluğu Başkanı Said Erol, bisiklete olan ilgiyi artırmak amacıyla üniversite bünyesinde topluluk oluşturduklarını kaydederek, kısa sürede 100’den fazla üyeye ulaştıklarını ifade etti.

Erol, topluluğa katılanların tarihi güzellikleri ve Malatya’nın farklı yerlerini yakından görme imkanını bulduklarını da söyledi.