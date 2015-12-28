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Malatya Haber -

Üniversiteli Kıza Çarpıp Kaçtı!

Üniversiteli Kıza Çarpıp Kaçtı!
  • 28.12.2015
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Yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan üniversite öğrencisi genç kıza çarpan sürücü durmayarak kaçtı. Ancak daha sonra polis ekiplerince yakalandı.

Olay, 18 Kasım Çarşamba günü saat 18.30 sularında YİMPAŞ Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Y.B. adlı şüpheli idaresindeki 44 plakalı otomobil ile seyir halinde iken yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan üniversite öğrencisi K.A. adlı kız öğrenciye çarptı. Çarpmanın etkisi ile kız öğrenci yolda savrulurken, sürücü ise durmayarak kaçtı.

Ambulans ile Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırılan K.A.’nın bacaklarında kırıklar oluştuğu ve hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Kazaya karıştıktan sonra kaçan ve plakası görgü tanıklarınca alınamayan sadece “Tempra” olarak tarif edilen otomobil, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Araştırma Ekiplerince yapılan geniş çaplı  çalışmalar sonucunda gece saat 22.00 sularında sürücüsü ile birlikte ele geçirildi. Yapılan incelemede aracın başka birisine ait olduğu ve kaza esnasında şüpheli Y.B. tarafından kullanıldığı tespit edildi.  Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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