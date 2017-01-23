Üniversiteliden Örnek Davranış

Malatya’da bir genç, parkta bulduğu ve içinde para ve kredi kartları bulunan cüzdanı Battalgazi Belediyesi zabıta görevlilerine teslim etti. İçinde 950 TL para ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdan, sahibine teslim edildi.

Malatya’da Yunus Emre Tatar isimli genç, parkta yürürken yerde bir cüzdan buldu. İlk olarak polisi arayan genç, polisin cüzdanı belediye yetkililerine teslim etmesini söylemesi üzerine Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne gelerek cüzdanı zabıta görevlilerine tutanak karşılığında teslim etti. 950 TL para ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdan sahibine ulaştırıldı. Cüzdanı bulan Yunus Emre Tatar, cüzdanı yürürken bulduklarını belirterek, “Vilayet Parkında buldum. Bir tane bayan koşturuyordu, onu durdurdum, sordum ‘benim değil’ dedi. Polisi aradım daha sonra. Onlarda biz alamıyoruz belediyelere teslim edin dedi. Bende Belediyeden bir zabıtaya teslim ettim. Yardımcı oldular ve kimlik bilgilerine bakıldı. Ben hiç cüzdana bakmadım. Cüzdan sahibin bulunduğuna sevindim” dedi.

Bulunan cüzdanın kızına ait olduğunu belirten Ramazan Akdağ ise, “Vilayet Parkı’nın yanında kaybetmişti kızım cüzdanı. Cüzdanda hesap kartları vardı. Kendisi memur olarak çalışıyor. 950 TL para vardı. Ehliyeti ve kimliği vardı” diyerek, cüzdanı bulan Yunus Emre Tatar’a teşekkür etti.

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