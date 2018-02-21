Üniversitelilere Büyükşehir’den Çorba

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Üniversite öğrencilerine sabah çorbası ikram ediliyor. Günlük 750 kişiye ikram edilen mercimek çorbası, büyük memnuniyetle karşılanıyor.

Çevreyolu Akpınar Altgeçidi üzerinde, Eski Şire Pazarı ile İnönü Üniversitesi Otobüs Durakları arasındaki alanda kurulan İkram Çeşmesi’nden öğrenciler için çorba akıtılıyor. Eğitim –Öğretim dönemlerinde sunulan çorba ikramı, özellikle üniversite öğrencilerine yönelik olmasının yanında ilk ve ortaöğrenim öğrencileri ile tüm vatandaşlara da açık tutuluyor. Hafta içi her sabah saat 07.00’de başlayan çorba ikramını, derslerine gitmek üzere yola çıkan ancak kahvaltı yapamamış öğrenciler büyük memnuniyetle karşılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen organizasyonla günlük 750 kişiye çorba ikram ediliyor.

Bülten