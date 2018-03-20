Üniversitelilere Paraşüt Eğitimi

İnönü Üniversitesi Havacılık Topluluğu üniversite öğrencilerine uçuş eğitimi veriyor. 2017-2018 yeni yıl döneminde yamaç paraşütü eğitim sürecine başlayan topluluk uçuş faaliyetlerine devam ediyor.

İnönü Üniversitesi Havacılık Topluluğu iki yıl önce başladığı uçuş eğitimlerinde çok sayıda öğrenciye uçuş eğitimi vererek onlara yamaç paraşütü spor faaliyetleri sunuyor. Eğitim sürecini tamamlayan üyelerine uçuş imkânı sağlıyor. 10-11 Mart tarihlerinde 60 üye Ziyaret Tepe’de alçak uçuş gerçekleştirdi.

Topluluk Başkanı Yusuf Göngör, “İnönü Üniversitesi Havacılık Topluluğu olarak 2 yıl önce üniversitemizde faaliyetlerimize başladık. Topluluk olarak, 2017-18 dönemi açılış toplantımıza katılan 400’e yakın üyemizle birlikte yamaç paraşütü eğitim sürecine ilk adımı attık. Dört hafta süren teorik eğitimlerimizin ardından aday pilotlarımızı bir teorik eğitim sınavına tabi tutarak bilgilerini test ettik. Sınavda başarılı olan üyelerimiz ile birlikte üç haftalık yer çalışması eğitimlerimizi üniversitemizin stadyumumda gerçekleştirdik. İki günde toplam 60 üyemizi Ziyaret Tepe eteklerinde alçak tepe uçuşu ile tanıştırdık. Tüm üyelerimiz tek başlarına aldıkları eğitim ile ilk uçuşlarını tamamladılar” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi