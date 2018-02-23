Üniversitelilere Ücretsiz AİKİDO Eğitimi

Malatya İnönü Üniversitesi Savunma Sporları Topluluğu, üniversite öğrencileri ve personele ücretsiz AİKİDO eğitimi veriyor.

İnönü Üniversitesi Savunma Sporları Topluluğu AİKİDO Eğitim Günlerini başladı. Bu kapsamda İnönü Üniversitesi Spor Salonu’nda Çarşamba günleri 16.30-18.00 saatleri arası öğrencilere, Cumartesi günü ise 13.00-14.30 saatleri arası personele ücretsiz eğitim veriliyor.

Aikido Morihei Ueshiba (1883-1969) tarafından kurulmuştur. Gelişimi 1920’li yıllardan hayatının sonuna kadar sürmüştür. Japonca’da savaş sanatları için kullanılır ve savaş yolu, savaşçının yolu anlamına gelir. Aikido’nun diğer ülkere yayılışı daha Ueshiba (O’Sensei- Büyük öğretmen) hayattayken başlamıştır. İlk kez 1951 yılında Fransa’ya, sonra 1953 yılında A.B.D.’ye, 1955’de İngiltere ve İrlanda’ya, 1965’de de Almanya ve Avusturalya’ya götürülmüştür. Daha sonra dünyaya yayılımı hızlanmış ve pek çok ülkede Aikido dersleri verilmeye başlanmıştır. Türkiye’de ise resmi olarak 1982 yılında başlamıştır. Aikido’da ateler’in (tekniği yapanların) birbirleriyle güç çatışmasına girip, birbirlerine direnç göstermeleri beklenmez. Tam tersine Aikido’nun, terim anlamında da olduğu gibi, saldırıyla uyum içine girerek, ona karşı koymadan sadece vücut hareketleriyle yönlendirip saldırı yapana geri göndermesi şeklinde yapıldığı söylenebilir. Burada en önemli şey saldırı yapanın dengesinin bozulmasıdır. Uke’nin dengesinin bozulmasıysa onun en sağlam ve dengeli olduğu merkezine girip bu dengeyi yitirmesini sağlamaktır. Bu ise sabit durarak değil, sürekli hareket halinde olarak sağlanabilir.

Yeni Malatya Gazetesi