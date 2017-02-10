Üniversiteliye ‘Sosyal Medya’ Gözaltısı
Malatya’da bir genç, sosyal medyadan prokovatif paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.
İstanbul Üniversitesi öğrencisi Ş.T.S’nin sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik provokatif paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
AA
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Bitmez bu hainler.