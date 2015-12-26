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Üniversitenin 11. Festivali Bitti

Üniversitenin 11. Festivali Bitti
  • 26.12.2015
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İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen 11. Gençlik, Kültür ve Sanat Festivali programı sona erdi. Festivalin son gününde bir kola firmasının sponsorluğundaki konserde öğrenciler doyasıya eğlendi.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen 18-21 Mayıs tarihleri arasındaki 11. Gençlik, Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. Üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi ile Kıbrıs Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerle kutlanan Kültür, Sanat Şenliği’nin son gününde, bir kola firmasının sponsorluğunda rock müzik konseri düzenlendi. Pamela, Kargo ve Cem Köksal’ın katıldığı konserde üniversiteli öğrenciler doyasıya eğlendi.

4 gün süren festivalin, açık alanda yapılan gece eğlencelerini izleyen öğrencilere ve dışarıdan gelen konuklara alkollü içki satışı yapılması birçok basın yayın organında eleştirildi.

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