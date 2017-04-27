İnönü Üniversitesispor Satılacak mı?

Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-out maçında karşılaştığı Arguvan Belediyespor’u 3-0 yenerek, önümüzdeki sezonda da BAL’da Malatya’yı temsil etme hakkı elde eden İnönü Üniversitesi Spor Kulübü’nün satılmasının gündemde olduğu öğrenildi.

Bölgesel Amatör Lig’deki ilk sezonunda sürpriz sonuçlara imza atarak, ligi 36 puanla 6. sırada tamamlayan İnönü Üniversitesi Spor Kulübü’nde futbol takımının satılmasının planlandığı ifade edildi. Konuyla ilgili sarı-siyahlı yönetimden herhangi bir açıklama yapılmazken, kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, üniversite rektörü Ahmet Kızılay’ın maliyetinden dolayı takımın yeni sezonda devam etmesine sıcak bakmadığı öğrenildi.

Malatya ekibinde yönetimin önümüzdeki sezon toplanarak kulübün yeni sezonda devam edip etmeme yönündeki durumunu masaya yatıracağı ve son kararın buna göre verileceği bildirildi.

Bu arada sarı-siyahlı kulübün satılması kararının alınması halinde, satın almak isteyen taliplilerin olduğu ileri sürülüyor.

iha