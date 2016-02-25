Üniversiteye de Kalite Belgesi

İnönü Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, TSE Malatya Belgelendirme Müdürlüğü tarafından verilen TSE-ISO-EN 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almaya hak kazandı.

Üniversitenin Senato Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen belge ve sertifika takdim törenine Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İsmail Özdemir, Prof. Dr. Davut Özbağ, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Cafer Mum, Genel Sekreter Doç. Dr. Kadir Kartalcı, Genel Sekreter Yardımcıları Cevdet Atalan ve Alpaslan Avşar, TSE Belgelendirme Merkez Başkanı Alper Veyisoğlu, TSE Belgelendirme ve Koordinasyon Grup Başkanı Mesut Duru, TSE Malatya Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Nurettin Çakmak ve diğer daire başkanları ile idari personel katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, “Kalite Yönetim Sistemi Belgesini almak, kurumların hizmet adına yaptığı işlerin düzenli ve kaliteli olduğunun bir göstergesidir. İşleyişindeki başarının bir kanıtı olan TSE-ISO-EN 9001:2008 Kalite Yönetim Belgesini alan İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığını ve bu konuda yardımcı olan TSE Belgelendirme Merkezini kutluyorum.” dedi.

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Nurettin Çakmak ise konuşmasında “Bu belgeyi almanın büyük mutluluğunu yaşarken, bizi bu belgeyi alma yönünde teşvik eden ve her türlü desteği veren Sayın Rektörümüz Prof.Dr. Cemil Çelik başta olmak üzere Üniversitemizin tüm üst yöneticilerine, beraber çalıştığımız mesai arkadaşlarıma, her zaman yanımızda olan diğer birim yöneticilerine teşekkür ediyorum.” dedi.

İdari ve Mali İşler Dairesi Şube Müdürü Cevher Küçük’ün kalite yönetimi sistemi süreci hakkında bilgi vermesinden sonra TSE Belgelendirme Merkez Başkanı Alper Veyisoğlu, TSE-ISO-EN 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini, Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Nurettin Çakmak’a teslim etti.

Tören, Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik’in TSE Belgelendirme Merkez Başkanı Alper Veyisoğlu ve TSE Malatya Ürün Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz’a hediye paketi vermesi ve çekilen toplu fotoğraf ile son buldu.

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