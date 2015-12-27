‘Üretmek İsteyene Destek Var’

Malatya Kayısı Araştırma, Geliştirme ve Tanıtma Vakfı’na bağlı Kayısı Uygunluk Belgelendirme Lmd. Şti. (MAK) tarafından yürütülen İyi Tarım Uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle sertifika töreni düzenlendi.

Törende konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Selvi, “Bakanlığımız üretmek isteyene destek olmaktadır. Tarım sektöründe kopmalar başladıktan sonra tekrar geriye dönüşü çok zor olmaktadır. Bu sektörde hem üretimin devamlılığı, hem de insanların bulunduğu yerde istihdam edilmesi çok önemlidir. Bakanlığımızca Türkiye genelinde 2014 yılında 10 milyar TL civarında hibe desteği dağıtılacaktır. Bunun 50 milyon TL’den fazlası ilimize verilmektedir. İlimizde en büyük problemin bir tanesi mono kültür tarım olarak kayısı yetiştiriciliğinin yaygın olmasıdır. Kayısının yüksek verimli olduğu yıllarda para etmemesi, don ve dolu gibi tabii afetler sonucu ürün olmayışı üreticiyi olumsuz yönde etkilemektedir” dedi.

Yeşilyurt Kaymakamı Nesim Babahanoğlu, Yeşilyurt ilçesinde iyi tarım uygulamaları için her türlü çalışma ve girişimlerde bulunulduğunu belirterek, bu amaçla kırsal kesimdeki mahallelerin tek tek gezilerek çiftçilerle irtibata geçildiğini kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, gelişmişlik seviyesinin yükselmesi ile tarımdaki üretim ihtiyacının artması ile birlikte sağlıklı üretimin çok önemli bir hale geldiğini vurgulayarak, bu nedenle iyi tarım uygulamaları için verilen desteklerin çok önemli olduğunu kaydetti.

Vali Süleyman Kamçı ise şunları söyledi, “Tüketicilerin seçiciliğinin artmasıyla, kaliteyi istemesi ve tercih etmesi tarımsal üretimde tarladan sofraya kadar olan zincirde gıda maddelerinin izlenebildiği, her aşamasında gözlemlenmesi ve sonucunda tarafsız ve bağımsız kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarca belgelendirmesini gerektirmiştir” dedi.

Törende, “Kayısı Uygunluk Belgelendirme Lmd. Şti. tarafından 2013 yılı içerisinde Malatya’da toplamda 206 üreticiye 15 bin 726 dekar alanda iyi tarım uygulamaları denetimi yapılarak belgelendirilmesi sağlanmış ve bu belgelendirmeler sonucunda üreticilerimiz 393 bin 150 TL hibe desteği almışlardır. 2014 üretim sezonumuzda şirketimiz Akçadağ Ziraat Odası, Darende Ziraat Odası, Hekimhan Ziraat Odası, Yeşilyurt Ziraat Odası ve Doğanşehir Elma Üreticileri Birliği olmak üzere 5 grup ve buna ek olarak 130 bireysel üreticinin İyi Tarım Uygulamaları denetimleri gerçekleştirilerek sertifika almaları uygun görülmüştür. 2014 yılı içerisinde toplam bin 540 üretici ile 98 bin 102 dekarlık alanda İyi Tarım Uygulaması yapılmıştır. 2014 üretim yılı için 2015 yılında üreticinin hesaplarına yatacak olan İyi Tarım Uygulamaları Hibe Desteği 4 milyon 905 bin TL’dir” şeklinde bilgiler aktarıldı.

Törende çiftçilere İyi Tarım Uygulamaları Sertifikaları verilirken, uygulamaya katkı ve destek sağlayan kurum ve kuruluş yöneticilerine de teşekkür plaketleri takdim edildi.

Törene Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Bülent Tüfenkçi, ilçe belediye başkanları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ali Selvi ile kamu kurum ve kuruluşu yöneticileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.