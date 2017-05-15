Üsküdar Kültür Sanat Sayesinde Sosyalleşmek Mümkün!

Günümüzde kültür sanat faaliyetleri çok fazla gelişmeye başlamışken bu durum ile ters orantılı olan ilgi sürekli bir alama içerisinde. İnsanların büyük bir çoğunluğu önceden tiyatrolara kültür sanat etkinliklerine gider ve sosyalleşme içerisine girerlerdi. Şimdi ya durum öyle mi? Çocuklarımızın, kardeşlerimizin büyük bir çoğunluğu tiyatrodan, film gösterimlerimden, konser, seminer ve söyleşilerden uzak bir şekilde yaşıyorlar.

Üsküdar Kültür Sanat bu durumu fark etmiş olacak ki kendi içerisinde çok farklı etkinlikler yapıyor. Üsküdar belediyesi kültür sanat müdürlüğüne bağlı olan Üsküdar Kültür Sanat Merkezi her gün farklı bir etkinlik ile insanlara ücretsiz olarak tiyatro, konser, film, söyleşi ve seminerler sunuyor. İnsanlar katılmış oldukları bu etkinliklerle hem bilgilenirken aynı zamanda sosyalleşebiliyor. Bu kadar büyük imkanlara sahip oldukları için Üsküdar Belediyesi sınırları içerisinde yaşayan sevinebilir ancak bu durum sadece Üsküdar ilçesinde yaşayanlar için bir avantaj değil aynı zamanda Kültür Sanat etkinlikleri ile ilgilenen herkes için çok büyük bir avantaj ve katılım sınırlaması bulunmuyor.

Üsküdar belediyesine bağlı olan ve yapılacak etkinlikleri takip etmek için sadece uskudarkultursanat.com sitesini ziyaret etmeniz yeterli. Ayrıca site içerisinde katılmak istediğiniz etkinlikleri indirebilir ve kendinize tüm işletim sistemlerinde hatırlatıcılar ekleyebilirsiniz. Bu sayede çevrenizde bulunan insanlar bile Üsküdar ilçemizde yapılan ücretsiz Kültür Sanat etkinliklerinden yararlanmış olur ve sizlerde yeni gelecek olan nesiller için faydalı bir çalışma yapmış olabilirsiniz.

Etkinlikler öğrencilerin eğitiminde büyük rol oynuyor!

Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen etkinliklerde yapılan analizler sonucunda Üsküdar ve yakın ilçelerdeki Üsküdar Kültür Sanat Etkinlikleri katılımcısı olan öğrencilerin büyük bir kısımının derslerinde daha başarılı olduğu gözlemlendi. Öğrenciler üzerinde yapılan söyleşilerde, film ve tiyatro gösterimi gibi sosyalleşme imkanları bulabilecekleri ücretsiz etkinlikler ile kafalarının dağıldığını bu sayede derslerinden daha fazla verim aldıklarını ifade ettiler. Aynı zamanda Üsküdar Belediyesi Seminer ve Söyleşilerin de sınavlara öğrencilerin nasıl hazırlanması gerektiği, nasıl faydalı bireyler olabilecekleri, sınavlar sırasında nelere dikkat ederek streslerini azaltabilecekleri üzerinde de bir çok konuya da değiniliyor. Bu sayede öğrenciler sınava girmeden önce neler yapması gerektiği konusunda bilgi sahibi olarak daha verimli olabiliyorlar.