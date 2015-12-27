Erhaç 7’nci Ana Jet Üssü’nden havalandıktan yaklaşık 1 saat sonra, havada çarpışarak Akçadağ ilçesinin İkinciler Köyü Keller Mezrası’na düşen iki F-4 Fantom uçağının, görev uçuşundan üsse dönerken alçaldıkları sırada kazanın meydana geldiği değerlendiriliyor.

Genelkurmay açıklamasına göre 18.07’de Erhaç’tan havalanan 173. Filo’ya bağlı iki uçak, üsse yaklaşırken saat 19.05 sıralarında radardan kayboldu. Kısa bir süre sonra da köylü vatandaşlardan, jandarmaya uçak düştüğü ihbarı geldi. Birer pilot ve birer silah sistem subayıyla uçan 2 F-4’ün düştüğü İkinciler Köyü, “kuş uçuşu”, Erhaç Hava Üssü’ne yaklaşık 17 kilometre mesafede bulunuyor. Uçakların enkazının bulunduğu Keller Mezrası da köye yaklaşık 3 kilometre mesafede.

Uçakların enkazının bulunduğu bölgenin üsse yakınlığı, üsse dönmek üzere olan uçakların alçalmaya başladıktan sonra kazanın meydana geldiğinin kanıtı. Bu arada, kaza sırasında bölgede yoğun sis bulunduğu belirtilirken, uçakların “kol uçuşu” olarak adlandırılan bir şekilde birbirine çok yakın uçmaları sırasında sisin yoğunluğunun da kazaya neden olmuş olabileceği değerlendiriliyor.

VALİ BÖLGEDEN AYRILDI..

Bir süre olayın meydana geldiği bölgenin yakınındaki bir köy evinde çalışmaları takip eden Vali Süleyman Kamçı, bölgeden ayrıldı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Kamçı, tüm açıklamaların Genelkurmay tarafından yapıldığını belirtti.

Vali Kamçı daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile bölgeden ayrıldı. Bu arada kazanın yaşandığı bölgede kar yağışı da başladı.

CENAZELER OLAY YERİNDEN ALINDI

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde düşen 2 savaş uçağında şehit olan 4 subayın cenazeleri ilk otopsi işlemlerinin yapılması için Akçadağ 75.Yıl Devlet Hastanesi morguna getirildi.

İki savaş uçağındaki şehit olan 4 subayın cenazeleri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından ambulanslarla ilçedeki devlet hastanesine getirildi. Şehitlerin, cenazeleri torbalarla dağdan indirilerek ambulanslara konulurken savcılığın ilk otopsi işlemini Akçadağ 75.Yıl Devlet Hastanesi morgunda yapıldı.

ADLİ TIP’A GETİRİLDİ..

Şehit pilotların cenazeleri saat 04.45 sularında otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu’na getirildi.

4 ayrı ambulans ile getirilen cenazeler otopsi işlemlerinin ardından uğurlama töreni için 7. Ana Jet Üssü’ne götürülecek. Otopsiye Askeri Savcı ile askeri yetkililerde katıldı.