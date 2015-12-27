‘Üst Geçit Taşınacak!’

Belediye Başkanı Çakır, Çevreyolu’nun Adliye kavşağı civarında bulunan Kaptan Bülent Korkmaz yaya üst geçidinin, araç alt geçidi inşa çalışmaları nedeniyle Fatih Lisesi civarına taşınacağını bildirdi.

Başkan Çakır, Tandoğan Mahallesi’ni ziyaret ederek, muhtar ve mahalle sakinlerini dinledi, bazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çakır’ın mahalle gezisi ve açıklamalarıyla ilgili Belediye Basın Bülteni şöyle:

“Belediye Başkanı Ahmet Çakır 1 Mayıs Cuma günü beraberinde Belediye Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri ile birlikte Tandoğan Mahallesini ziyaret ederek mahalle sorunları hakkında Muhtar Yusuf Gökalp ve mahalle sakinlerinden bilgi aldı.

Tandoğan Mahallesi Muhtarı Yusuf Gökalp Belediye Başkanı Ahmet Çakırın ilk olarak kendi Mahallelerini ziyaret etmesinden duyduğu mutluluğu belirterek, Belediye Başkanı Ahmet Çakıra yeni görevinde başarılar diledi. Muhtar Yusuf Gökalp, Tandoğan Mahallesinin sorunlarını Belediye Başkanı Ahmet Çakıra aktararak bu sorunların giderilmesi için ilgi ve desteklerini beklediklerini belirtti.

Mahallelerimizde bulunan sorunları yerinde tespit etmek amacıyla mahalle gezilerine başladıklarını belirten Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Çevreyolunun altında bulunan mahallelerimizin sorunları diğer mahallelerimize göre daha fazla. Bu sorunların giderilmesi için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz.

Çevreyolunda bazı düzenlemeler yapılıyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Tandoğan Mahallesinde bazı sıkıntılar olacağı belirtiliyordu. Yaptığımız çalışmalar neticesinde sıkıntılar giderilecektir. Böylece Tandoğan Mahallemizin bu mağduriyeti giderilmiş olacaktır. Ayrıca Çevreyolunda yapılacak olan altgeçit çalışmalarından dolayı Adliye Kavşağında bulunan Kaptan Bülent Korkmaz Üstgeçidi öğrencilerin yoğun olarak kullandığı Fatih Lisesinin bulunduğu bölgeye taşınarak, öğrencilerin daha güvenli bir şekilde okullarına gitmeleri sağlanacaktır  dedi.

Tandoğan Mahallesinde yaz aylarında yaşanan su sıkıntılarına da değinen Başkan Çakır, Su kesintilerinin yaz aylarında kaçak su kullanımından kaynaklanmaktadır. Su kaçaklarının önlenmesi için bir komisyon kuracağız ve bu kaçakların önüne geçmeye çalışacağız. Kaçak su kullanımını önlersek Malatyada su sıkıntısı yaşanmayacağına inanıyorum dedi.”