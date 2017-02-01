Üst Geçitten Atalayarak İntihar Etti

Sanayi Üst Geçidi’nde atlayan bir kişi hayatını kaybetti. Olay, sabah saat 09.00 sularında meydan geldi. İddiaya göre; Çevreyolu Sanayi Üst Geçidi üzerine çıkan Serdar Taşçı (33) adlı şahıs, buradan yola atladı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil servis ambulansı ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan şahıs, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Şahsın ekonomik ve iş konusunda son dönemde sıkıntı yaşadığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Burhan Karaduman / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com