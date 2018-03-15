“Üst Üste Zorlu Maçlar Oynuyoruz”    

Evkur Yeni Malatyaspor’un sportif direktörü Ali Ravcı, Trabzonspor deplasmanından iyi bir sonuçla döneceklerini söyledi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Ravcı, Fenerbahçe karşısında hak etmedikleri bir yenilgi aldıklarını ifade etti.

Ravcı, Fenerbahçe karşısında ortaya koydukları futbolla puan almaları gerektiğini belirterek, şunları söyledi: “Oynadığımız oyunun karşılığında en kötü ihtimalle 1 puan almamız gerekiyordu ama futbol bu her şey oluyor. Neticede Fenerbahçe’yle oynuyorsunuz. Her ne kadar günlerinde olmasalar da neticede Fenerbahçe.”

Fenerbahçe karşısında aldıkları mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını dile getiren Ravcı, “Ligin 25.haftasını puansız kapattık. Önümüzde Trabzonspor maçı var. İki hafta üst üste ligin iyi takımlarıyla oynuyoruz. Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürüyor. Fenerbahçe karşısında alınan yenilgiye karşın moralimizi yüksek tutuyoruz. Takımda herhangi bir motivasyon kaybı yok. Gayet iyi durumdayız. Sakat ya da cezalı futbolcumuzda yok. En iyi şekilde hazırlanıp, Trabzon’dan iyi bir sonuçla döneceğiz. Trabzonspor’da birkaç haftadır iyi neticeler almıyorlar. Bir çıkış içerisindeler. Akhisar galibiyetiyle onlarda moral buldu. İyi bir maç olacağı kanaatindeyim. Her şeyden önemlisi maçın centilmence geçmesini diliyorum. İnşallah Trabzon’dan da iyi bir sonuçla döneriz. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum” dedi.

Ravcı, bir gazetecinin ‘Erol hocayla geleceğe dönük planlarınız var mı?’ sorusuna, “Erol hocanın durumunu ve transfer sürecini şuanda konuşmak doğru değil çünkü daha önümüzde oynayacağımız 9 maç var. Öncelikli hedefimiz sezonun başında da söylediğimiz gibi ligde kalmak. Bunu garantiledikten sonra bu konuları konuşacağız. Şuanda herhangi bir şey söylemek doğru olmaz. Bunun için erken ve şuanda konuşulan bir şeyde yok. Tamamıyla matematiksel olarak ligi garantileyelim, ondan sonrada diğer işler gelir” diye konuştu.

Ferdi Durdu – Yeni Malatya Gazetesi / Mlalatyahaber.com