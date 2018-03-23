Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, beraberinde Battalgazi İlçesi Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Adil Çulha ile birlikte Eskimalatya’da esnafları ziyaret ederek; muhtarlar, esnaflar ve vatandaşlarla sohbet etti.

Alacakapı Mahallesi başta olmak üzere MASKİ tarafından birçok mahallede alt yapı yenileme çalışmalarının tamamladığını belirten Başkan Çakır, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak İçme suyu ve kanalizasyon yenileme çalışmalarımızın tamamlandığı mahallelerimizde üst yapı çalışmalarına başlayacağız. Eski belediye meydanında yapacağımız çalışmalar ile bu alan çok güzel bir görünüme kavuşacak. Alt yapı çalışmalarının tamamlandığı mahallerimizin bir kısmında asfaltlama çalışması yaparken, bazı mahallelerimizi de kilit taşı ile yenileyeceğiz. Mahalle muhtarlarımız ile sürekli istişare halindeyiz. Muhtarlarımız mahalleleri ile ilgili sorunları bizlere iletiyorlar, bizler de sorunları gidermek için çalışmalar yapıyoruz.” dedi.

Mahallerinde yapılan alt yapı çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Mahalle Muhtarları ve vatandaşlar, “Mahallelerimizde içmesuyu ve kanalizasyon hatlarının yetersiz ve eski olmasından dolayı birçok sıkıntı ile karşılaşıyorduk. Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu çalışmalar ile bu sıkıntılardan kurtulduk. Yapılan çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.” şeklinde konuştular.

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