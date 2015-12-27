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Malatya Haber -

Usta Öğretici Başvurusu

Usta Öğretici Başvurusu
  • 27.12.2015
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Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü’ne alınacak olan Kadrosuz Usta Öğretici başvurularının 15 Ağustos 2008 tarihinde başlayacağı bildirildi.

Malatya Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “2008-2009 eğitim öğretim yılı Kadrosuz Usta Öğretici müracaatları 15-26 ağustos 2008 tarihleri arasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Öncesi Eğitimi Atama Bölümünce alınacaktır” denildi.

Adayların, Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu olmaları gerektiği belirtildi.

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