Usta Öğretici Başvurusu
Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü’ne alınacak olan Kadrosuz Usta Öğretici başvurularının 15 Ağustos 2008 tarihinde başlayacağı bildirildi.
Malatya Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “2008-2009 eğitim öğretim yılı Kadrosuz Usta Öğretici müracaatları 15-26 ağustos 2008 tarihleri arasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Öncesi Eğitimi Atama Bölümünce alınacaktır” denildi.
Adayların, Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu olmaları gerektiği belirtildi.
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."