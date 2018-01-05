Usta Sanatçı Münir Özkul Vefat Etti

Usta sanatçı Münir Özkul, 93 yaşında hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölüm haberini alan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan Özkul’un evine geldi. Belediyenin bir doktorunun da ölüm raporunu vermek için sanatçının evine geldiği öğrenildi.

93 yaşındaki Yeşilçam’ın usta sanatçısı Münir Özkul, Cihangir’deki evinde hayatını kaybetti. Usta sanatçının ölüm haberini alan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan Özkul’un evine geldi. Belediyenin bir doktorunun da ölüm raporunu vermek için sanatçının evine geldiği öğrenildi.

“Türk sineması ve Türk tiyatrosu büyük bir değerini kaybetti”

Oyuncu Ferdi Atuner, usta sanatçı Özkul’un ölüm haberini basın mensuplarından öğrendi. Özkul’un komşusu olduğunu söyleyen Atuner, “Allah rahmet eylesin çok da sevdiğim bir ağabeyim. Çok da iyi bir oyuncuydu. O kadar kısa zaman içinde bir çokları ebediyete intikal ettiler. Beraber oynadım biliyorum. Allah hepsine rahmet eylesin. Türk sineması ve Türk tiyatrosu gerçekten büyük bir değerini kaybetti” dedi.

“Bugüne biraz hazırlanmış olduk”

93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul’un kızı Güner Özkul, babasının ölümüyle ilgili, “Defalarca asılsız haberlerle aslında bugüne biraz hazırlanmış olduk” dedi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da, Özkul’un cenazesinin Pazar günü yapılacak törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacağını açıkladı.

Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran ünlü sanatçı Münir Özkul, 93 yaşında hayatını kaybetti. Özkul’un ölüm haberini alan yakınları ve sevenleri usta sanatçının Cihangir’deki evine geldi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan usta sanatçı Münir Özkul’un kızı Güner Özkul, gözleri dolarak, “Biliyorsunuz uzun bir süreçti. Defalarca asılsız haberlerle aslında bugüne biraz hazırlanmış olduk. Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan tedavi sürecinde sağolsun bizi yalnız bırakmadı. Her aşamasında yardımcı olduğu için çok teşekkür ederiz. Hepimizin başı sağolsun” dedi.

Özkul, babasının cenazesinin büyük bir olasılıkla Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceğini söyledi.

“Türk sineması, Yeşilçam biraz da Münir Özkul demekti”

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise, ünlü sanatçıya rahmet dileyerek, “Türk sineması, Yeşilçam biraz da Münir Özkul demekti. Son 6 yılı hastalığıyla mücadeleyle geçti. Bugün Hakk’ın rahmetine kavuştu. Mekanı cennet olsun. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde oğlu Kanada’dan gelecek. Pazar günü inşallah defin işlemlerini gerçekleştireceğiz. Elbette sevenleriyle bir tiyatroda son yolculuğuna uğurlamak üzere tören planlanıyor. Pazar günü Teşvikiye’den cenaze namazını eda ettikten sonra kendisini ebedi istirahatgahına uğurlayacağız” ifadelerini kullandı.

iha