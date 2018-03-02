‘Üstad’ Yıldırım Toprağa Verildi

Erzurum – Hınıs doğumlu olmakla birlikte, İstanbul’daki üniversite yılları dışında çocukluk çağından itibaren tüm yaşamını Malatya’da sürdüren ve Perşembe günü Hacı Abdi Mahallesi’ndeki evinde ölü bulunan Araştırmacı Yazar Hüsamettin Yıldırım Malatya Şehir Mezarlığı Camii’nde Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yüksek tansiyona bağlı beyin kanamasından öldüğü belirtilen Hüsamettin Yıldırım’ın cenaze namazına AKP Malatya Milletvekilleri Nurettin Yaşar, Taha Özhan, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya TSO Başkanı Hasan Erkoç, Malatya Eski Milletvekili ve Belediye Başkanı Cemal Akın, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden daire başkanları, İnönü Üniversitesi öğretim üyeleri, Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, Birlik Vakfı Malatya Şube Başkan Yardımcısı Şahin Doğan, Adıyaman’dan gelen üniversite arkadaşı Avukat Ali Atınç ve kalabalık bir arkadaş ve dost grubu katıldı.

Çok sayıda yayınlanmış eseri ve kitaplığında on bini aşkın kitap bulunan, Malatya’da ‘üstad’ olarak tanınan ve anılan Hüsamettin Yıldırım (fotoğrafta soldaki) cenaze namazından sonra Malatya Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yıldırım’ın mezarı başında dua eden, hukuku olan insanlardan helallik alan Malatya Medeniyet Derneği Başkanı Ramazan Keskin bir de kısa konuşma yaptı. Keskin, “Bugün burada üstadımız, Hüsamettin Yıldırım kardeşimizi ahiret yurduna uğurlamak üzere toplandık. Üstadı buradaki insanlar için anlatmamıza gerek yok, çünkü herkes onu çok iyi tanıyor. Kendi tercihi olan örnek bir hayat ile Allah rızası için yaşadı. Allah’ın rızasını her şeyden üstün tuttu. Biz buna şahidiz. Burada ona son vazifesini yapmak üzere toplanan bu kadar kalabalık insan topluluğu da, onun yüksek ahlakının insanımızda yarattığı takdir duygusunun bir tezahürüdür. Allah’ın rahmeti üstad Hüsamettin Yıldırım’ın üzerine olsun, kabri cennet bahçelerinden bir bahçe olsun” şeklinde konuştu ve dua etti.

Hüsamettin Yıldırım’ın kabri başında konuşan bir diğer isim ise, Yıldırım’ın İstanbul Üniversitesi’nden yakın arkadaşı Adıyaman Barosu üyesi Avukat Ali Atınç oldu. Ali Atınç, “Üstad Hüsamettin Yıldırım’ı bugün burada Hakk’a yolcu ettik. Onun arkadaşı olmaktan onur duyuyorum. Çünkü, tüm ömrünü okuyarak, yazarak ve insanları aydınlatarak İslam’a hizmet etti. Tek ızdırabı vardı: İslam’ın doğru anlaşılmasına hizmet etmek… Allah rahmet eylesin, cennet ehli olanlardan eylesin” dedi.

‘Üstad’ Hüsamettin Yıldırım: Okumaya ve Yazmaya Adanmış Bir Hayat

Son derece yalın yaşamı ve evinin her noktasını dolduran on bini aşkın kitabı ile geçen 77 yıllık hayat serüveni kitapları arasında son bulan Hüsamettin Yıldırım, Malatya’da ‘Üstad’ olarak tanınıyor ve anılıyordu. Yıldırım, 1941 yılında Erzurum’un Hınıs ilçesinde doğdu. Ailesi, Hüsamettin Yıldırım’ın çocukluk yıllarında Malatya’ya yerleşti. Turan Emeksiz Lisesi’ni bitirdikten sonra, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni kazandı. Ancak, daha sonra, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nin sınavlarına girerek, bu fakülteye geçiş yaptı. İktisat Fakültesi’nin yanı sıra, çift ana dal kapsamında Siyasi İlimler ve Sosyal Siyaset Bölümü’nde de öğrenim gördü ve 1979 yılında İstanbul Üniversitesi’nden mezun oldu.

Hüsamettin Yıldırım, Malatya’ya döndükten sonra tüm yaşamını kitap, araştırma ve yazma ile sınırlandırdı. Çok sayıda eser verdi. Kendisinin kurduğu ‘Zihniyette İnkılap Yayınları’ndan Aklı Putlaştıranlara ve Aklı Köleleştirenlere Reddiye adlı çalışması ilk kitabı olarak yayımlandı. Yıldırım’ın yayınlanmış diğer eserleri arasında; Nesiller’e Tarihi Şahsiyetler Arasındaki Yabancılaşmanın İstismarcılarına Reddiye, (1975), İçtimaî Matematik, Müslümanların İhtilafları, İnsanın Dünyada Mes’ud Olmak İhtimali, Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri, Cemiyet Nazarında İlahlaştırılanlar ve Zalimleştirilenler, Soysuzlaşmış Devletin Varlığına Reddiye, Rasulu Ekrem Zamanında Sünnet, 19-20. Asır’da Türk Gençliğinin Fikir Hayatı, 3.Fikir Aleminin Tarihi Panoraması, Garp Medeniyetinin Dairesindeki Türklerin Tarihi, Dinin, Türk Cemiyetine Etkileri, Türkiye’deki Garpçılık Cereyanının Muhasebesi, Dinin Tetkikine Giriş ve Sosyoloji, Materyalist Sosyoloji Karşısında İslami İçtimaiyat, Cemiyet Hakkında Araştırmalar, Hayat Mektebi, İçtihad Mektebi, Kur’an’ı Kerim Üzerine Tefekkür, Alim Kimdir, İslamiyeti Tetkik, Müslümanların Mazide ve Halihazırdaki İhtilafları, Siyasi Hayat, İlim ve Siyaset, Sosyoloji’nin Tarihi, Medeniyet, Adam Olmak San’atı ve Hakikat’ın Tahlili adlı kitapları da bulunuyor.

İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Kırşehir ve Malatya’daki gazete ve dergilerde çok sayıda makalesi yayınlanan Hüsamettin Yıldırım, gençlik yıllarında çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanan makalelerini “Muharrirlik Hayatımın İlk Kalem Tecrübeleri” adlı kitapta topladı.

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FOTOĞRAFLAR: Niyazi Doğan- Hacı Uğur Polat Twitter hesabı