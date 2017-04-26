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Malatya Haber -

‘Ustalardan Kopyalar’ Resim Sergisi

‘Ustalardan Kopyalar’ Resim Sergisi
  • 27.04.2017
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İnönü Üniversitesi’nde “Ustalardan Kopyalar” konulu resim sergisinin açılışı yapıldı.

İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi C Blokta, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim Öğretmenliği Ana Bilim Dalı son sınıf öğrencileri tarafından düzenlenen serginin açılış törenine, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek, Rektör Danışmanı Doç. Dr. İlhan Erdem, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Rektör Kızılay ve beraberindekiler son sınıf öğrencilerinin yaptığı resim sergisini gezerek öğrencilerden çizdikleri resimler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler Rektör Kızılay’a teşekkür ederken Rektör Kızılay da bundan sonraki çalışmalarında öğrencilere başarılar diledi.

Öte yandan resim sergisi cuma gününe kadar açık olacak.

iha

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