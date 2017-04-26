‘Ustalardan Kopyalar’ Resim Sergisi

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kutlu Doğum Haftası tartışmalarıyla ilgili, “Önümüzdeki günlerde Diyanet İşleri Başkanlığımızda ilmi bir toplantı yapacak. Öyle ümit ediyoruz; hicri takvime sabitlenecektir. Bu kararı Diyanet teşkilatımız kendi içinde...