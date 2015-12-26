Uyandı ve Silahlı Eşi Gördü!..

Aşağıbağlar Mahallesinde karısı tarafından av tüfeğiyle vurularak yaralanan koca, Beni öldürmek istedi diye şikayetçi oldu.

Olay, 28 Eylül günü saat 11.30 sıralarında Aşağıbağlar Mahallesi Kanalboyu 12. Sokaktaki bir evde meydana geldi. Olayla ilgili ifadesi alınan 43 yaşındaki A.T.Ö. adlı şahıs, 32 yaşındaki eşi M.Ö.nün daha önce de kendisini evde bulunan av tüfeğiyle tehdit ettiğini, olay günü evde uyuduğu sırada tüfeğe mermi sürme sesine uyandığını, eşini kapıda tüfeği kendisine doğrultmuş vaziyette mermi sürmeye çalışırken gördüğünü, ateş eden eşinin diğer odaya kaçtığını, kendisini öldürmeye çalışan eşinden şikayetçi olduğunu söyledi.

M.Ö. adlı kadın ise, eşinin kendisini sürekli dövdüğünü, olay günü korkutmak amacı ile duvara bir el ateş ettiğini, amacının öldürmek olmadığını öne sürdü. Karnından hafif yaralanan A.T.Ö. hastaneye kaldırılırken, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.Ö. hakkında soruşturma sürüyor.

BİR BAŞKA VUKUAT..

Öte yandan, Nuriye Mahallesinde oturan 32 yaşındaki M.K. adlı şahıs, polise başvurarak, evinin giriş camına ve motosikletine, gayri resmi olarak yaşadığı 20 yaşındaki D.Ç. adlı kadının zarar verdiğini öne sürdü. Polis şikayet üzerine D.Ç. adlı kadını aramaya başladı.