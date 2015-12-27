Uyarılara Rağmen!..



Malatya’da Z.B. (70) isimli kişi, cep telefonundan kendisini arayıp polis olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldı. Kimliği belirlenemeyen kişi, Z.B.’yi bankadan adına teröristler tarafından 145 Bin TL çekildiğini ve işlemi düzeltmek için para göndermesi gerektiğini söyleyerek ikna etti.



Fuzuli Caddesi’nde bulunan banka şubesine giden Z.B., 0 530 *** ** ** nolu telefona 10 defa 300 TL, toplamda 3000 TL yatırdı. 100 TL’de kontör alan Z.B.’ye kimliği belirsiz kişi, makbuzları yırtıp atmasını söyledi. Z.B. ise üç makbuz dışında geri kalanları yırtıp attı. İşlemin düzeltildikten sonra gönderdiği paraların yarım saat içinde kendisine geri iadesini bekleyen Z.B., para gelmeyince dolandırıldığını anladı. Polise başvuran Z.B., 0538 *** ** ** nolu telefondan arayarak kendisini dolandıran kişi veya kişilerden şikayetçi oldu.

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