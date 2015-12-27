“Üyelerin 27’si Kadın”



Malatya Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği, kadın yetiştiricilere yönelik ”Kadın Elinde Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği” konulu konferans düzenledi.



Bir otelde gerçekleştirilen konferansın açılışında konuşan birlik başkanı İhsan Akın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın yetiştiriciler için konferans düzenlediklerini söyledi.



Kadın yetiştiricileri teşvik etmek istediklerini anlatan Akın, ”Kırsalda zor şartlarda yetiştiricilik yapan bu güzel insanların üretimde yüzde 80 emekleri vardır. Ancak kağıt üzerinde kadın üyemiz yüzde 3 civarında. Ama, biz asıl burada kadın emeğinin önemini vurgulamak isteriz. Çünkü kadın olmayan bir işletmede özellikle mera hayvancılığında işletme kapanma noktasına geliyor” dedi.



Kırsaldaki göçün önlenmesi için kadın yetiştiricilerin özellikle desteklenmesi gerektiğini ifade eden Akın, birliğin bin 400 üyesinden 27’sinin kadın yetiştirici olduğunu belirterek, kadın yetiştiricilerin sayısını artırmak istediklerini kaydetti.



Açılış konuşmasının ardından Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden emekli Prof. Dr. Öznur Poyraz, yemleme, hastalıklarla mücadele ve mera ıslahı konulu konferans verdi.



Konferansa Malatya Valisi Ulvi Saran, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Hamit Aygül, Malatya Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü Mesut Baytekin de katıldı. Konferansa katılan kadın yetiştiricilere 75 liralık gıda çeki hediye edilirken, yetiştirdikleri hayvanlar için de yem verildi.

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