“Uygun Değilse Çöpe Atın!”

İnönü Üniversitesi’nde öğrencilere, “Uygulamadan Örneklerle Okul Öncesi Eğitim” konulu konferans verildi.

İnönü Üniversitesi PDR Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte açış konuşmasını yapan İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez, Eğitim Fakültesi olarak okul öncesi ve sınıf öğretmenliğine daha fazla önem verilmesini istediğini belirterek, bu alanların diğer alanlardan daha önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Hoca Ahmet Yesevi Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gelengül Haktanır, okul öncesi eğitimin önemini ve öğretmenlerin yapması gerekenleri anlattı.

Haktanır, erken yaşlardaki eğitimin amacının yaşamı öğrenmek ve öğretmek olduğuna işaret ederek, “Sizlerin amacı küçük çocuklara hayatı öğretmek, yaşamdaki gerçek varlıkları ve nesneleri tanıtmak” dedi.

Yapılan etkinliklerin çocuklara uygun ve anlamlı olması gerektiğini kaydeden Haktanır, “Eğer yaptığınız etkinlikler çocukların yaşına uygun, olumlu ve anlamlı değilse, o etkinliği çöpe atın. Yoksa ne bütüncül öğrenmeye uyuyor, ne oluşturmacı yaklaşıma uyuyor ne anlamlı öğrenmeye uyuyor ne de beyin temelini öğrenmeye uyuyor” diye konuştu.

Haktanır, öğretmenlerin görevlerinin rehberlik olduğunu belirterek, “Öğretmen, anne ya da baba değildir. Bu nedenle öğretmen iletişimine çok dikkat etmelidir. Öğretmen, bu ülkenin öğrencilerine “aşkım, sevgilim” diye sesleniyor. Bunların hepsini evde söyleyin. Lütfen Türkiye Cumhuriyeti’nin öğrencilerine ismiyle hitap edin. Yaşı ne kadar küçük olursa olsun sizin rolünüz annelik ya da babalık değil. Siz öğretmensiniz ve buna dikkat edin” ifadelerini kullandı.

Öte yandan etkinlik kapsamında İnönü Üniversitesi “Eğitici Oyuncak” sergisinin açılışı da gerçekleştirildi.