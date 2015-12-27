Final

Örnek Resim


Malatyalife Residence

Malatya Haber -

“Uygun Değilse Çöpe Atın!”

“Uygun Değilse Çöpe Atın!”
  • 27.12.2015
  • 0

İnönü Üniversitesi’nde öğrencilere, “Uygulamadan Örneklerle Okul Öncesi Eğitim” konulu konferans verildi. 

İnönü Üniversitesi PDR Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte açış konuşmasını yapan İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Dönmez, Eğitim Fakültesi olarak okul öncesi ve sınıf öğretmenliğine daha fazla önem verilmesini istediğini belirterek, bu alanların diğer alanlardan daha önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.

Hoca Ahmet Yesevi Salonu’nda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gelengül Haktanır, okul öncesi eğitimin önemini ve öğretmenlerin yapması gerekenleri anlattı.

Haktanır, erken yaşlardaki eğitimin amacının yaşamı öğrenmek ve öğretmek olduğuna işaret ederek, “Sizlerin amacı küçük çocuklara hayatı öğretmek, yaşamdaki gerçek varlıkları ve nesneleri tanıtmak” dedi.

Yapılan etkinliklerin çocuklara uygun ve anlamlı olması gerektiğini kaydeden Haktanır, “Eğer yaptığınız etkinlikler çocukların yaşına uygun, olumlu ve anlamlı değilse, o etkinliği çöpe atın. Yoksa ne bütüncül öğrenmeye uyuyor, ne oluşturmacı yaklaşıma uyuyor ne anlamlı öğrenmeye uyuyor ne de beyin temelini öğrenmeye uyuyor” diye konuştu.

Haktanır, öğretmenlerin görevlerinin rehberlik olduğunu belirterek, “Öğretmen, anne ya da baba değildir. Bu nedenle öğretmen iletişimine çok dikkat etmelidir. Öğretmen, bu ülkenin öğrencilerine “aşkım, sevgilim” diye sesleniyor. Bunların hepsini evde söyleyin. Lütfen Türkiye Cumhuriyeti’nin öğrencilerine ismiyle hitap edin. Yaşı ne kadar küçük olursa olsun sizin rolünüz annelik ya da babalık değil. Siz öğretmensiniz ve buna dikkat edin” ifadelerini kullandı.

Öte yandan etkinlik kapsamında İnönü Üniversitesi “Eğitici Oyuncak” sergisinin açılışı da gerçekleştirildi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."