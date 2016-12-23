“Uymayanlara Para Cezası Var”

TSO’daki toplantıda Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) yetkilileri tarafından ‘Ulusal Yeterlilik Sistemi belge zorunluluğu, teşvik ve destekler’ anlatıldı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 15 Temmuz Şehitleri Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından ‘Ulusal Yeterlilik Sistemi belge zorunluluğu, teşvik ve destekler’ anlatıldı.

Toplantı öncesi konuşan MTSO Başkanvekili Mustafa Çekirdek, “Mesleki yeterlilik hakkında yapılan son mevzuat değişikliğiyle yılbaşından sonra risk sınıfı olan 48 grupta mesleki yeterlilik belgesi alınması mecburiyeti doğmuştur. Buna uymayanlara, para cezası uygulanacaktır” dedi.

“MYK ÜLKE İÇİN ÖNEMLİ BİR KURUM”

MYK Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Mehmet Ordukaya ise Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun ülke için önemli bir kurum olduğuna dikkat çekti.

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun 2006 yılında kurulduğunu anımsatan Ordukaya, “Bu yıl 10’uncu yılımızı kutluyoruz. Mesleki Yeterlilik Kurumu, temel olarak ülkemizde mesleklerin temel standartlarını belirlenmesi, ulusal yeterliliklerin belirlenmesi, bu ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerinin yürütülmesi için büyük önem taşıyor. Çalışma hayatına mesleki yeterliliklerin kazandırılması noktasında kurumumuza verilmiş çok ciddi görevler var. Bu noktada biz bugüne kadar 689 ulusal meslek standardını Resmi Gazete’de yayınlamış bulunmaktayız” diye konuştu.

“BİZİM İÇİN KAFİ DEĞİL”

Ordukaya, bugün itibariyle 58 belgelendirme kuruluşlarının olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

“Bu kuruluşlarımızın hepsi Türkiye Akreditasyon Kurumu tarafından uluslararası akreditasyon kurallarına göre akredite edilmiş durumda. Bugün itibariyle yaklaşık 103 bin kişiye mesleki yeterlilik belgesi verilmiş durumda ama tabiri caizde ülkemizde tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında yüzbinlerce kişi çalışıyor. Biz istiyoruz ki önümüzdeki yıllarda bu yüzbinlerce kişinin belgelendirmesi bir an önce yapılsın. Ülkemizde nitelikli ve belgeli işgücünün oluşturulmasına katkı sağlansın.”

Mesleki Yeterlilik Kurumu olarak cezai müeyyidelerin olduğunu ancak ülkenin yararına bir iş yapmaya çalıştıklarını dile getiren Ordukaya, “İşverene, işe katma değer sağlamaya çalışıyoruz. Cezai müeyyidelerin dışında da bütün işverenlerimize nitelikli ve belgeli işgücü istihdamı noktasında çok ciddi teşvik imkanı var. Hata sınav ve belgelendirme masrafları da devlet tarafından karşılanıyor. Tabi bu anlamda biz bütün çalışmalarımızı Milli Eğitim Bakanlığımız ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığımız ile birlikte yaptık. 2015 yılından itibaren sınav ve belgelendirme faaliyetlerine hız verilen, büyük oranda artış sağlanan bir yıl olmuştu. Bu yılda yine geçtiğimiz yıllara oranla çok ciddi oranda belgelendirmeler yapıldı ama bizim için kafi değil. Yaklaşık tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında 48 meslek belge zorunluluğuna tabi tutuldu. Belge zorunluluğuna ilişkin tebliğler devam edecek. Özellikle 2017 yılında yeni tebliğlerle bu 48 meslek ilk etapta 80 mesleğe kadar çıkarılacak. 115 meslekte Bakanlar Kurulu’nda ücret tarifesi belirlenmişti. Buda en az 160 mesleğe çıkarılması planlanıyor” diye konuştu.

Toplantıda daha sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav ve Belgelendirme Dairesi Başkanlığı MYK Uzmanı Abdullah Özdemir tarafından sunum yapıldı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com