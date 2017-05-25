Elektriği Kesilip, 5 Kat Ceza Uygulanacak

Fırat Epsaş Şirket Müdürülüğü tarafından yapılan açıklamada, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’nin uygulaması gereği, elektrik tüketicilerini aboneliklerini kendi adlarına almaları konusunda uyarı yapıldı.

Mağduriyet yaşamamaları için tüketicilerin kendilerine tebliğ edildiği günden itibaren abonelik işlemlerini tamamlamak için 15 gün süre olduğu hatırlatılan açıklamada; “Aksi takdirde enerji hizmetinin kesilmesi ve yönetmelik gereği kesme-bağlama ücretinin 5 katı tutarında ceza ödenmesinin söz konusu olabilecektir.” denildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli illerinde Elektrik Perakende ve Satış hizmeti sunan Fırat EPSAŞ, hizmet verdiği illerdeki vatandaşları usulsüz elektrik tüketimi konusunda uyardı. Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre tüketicilerin aboneliklerini kullanıcılar adına almasının gerekli olduğunu bildiren Fırat EPSAŞ, bu yönetmeliğe aykırı elektrik kullanan tüketicilerini yazılı olarak da uyarmaya başladı.

Tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için abonelik işlemlerini kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde tamamlamaları gerektiğini hatırlatan Fırat EPSAŞ Şirket Müdürlüğü, aksi takdirde usulsüz elektrik tüketilmiş sayılacağı için tüketicilerin enerji hizmetinin kesilmesi ve yönetmelik gereği kesme-bağlama ücretinin de 5 katı tutarında ceza ödenmesinin söz konusu olabileceğini belirtiyor.

Fırat EPSAŞ’tan ihtiyacı olan tüketiciye destek!

Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli’de elektrik tüketicilerine aboneliklerini üzerlerine alma konusunda her türlü desteği gösteren Fırat EPSAŞ şubeleri, hasta, yaşlı veya yardıma ihtiyacı olan abonelerine de ayrıca kolaylık sağlıyor. Fırat EPSAŞ Şirket Müdürlüğünce ihtiyacı olan aboneleri şirket araçlarıyla evlerine kadar ulaştırılabileceği bilgisi verilmiş olup, Fırat EPSAŞ personeli, şubelerde de hem bilgilendirme hem de abonelik işlemlerini gerçekleştirme de destek olmaya devam ediyor.”

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