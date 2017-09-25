“Uyumlu Ortak Çalışmalar Yapıyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediyesinin yeni hizmet binasına taşınmasından dolayı ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ağırladı.

GÜRKAN, “YEŞİLYURT BELEDİYEMİZE YENİ HİZMET BİNALARI HÂYIRLI OLSUN”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ziyaretine ilişkin yaptığı konuşmada“ Öncelikle burada olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuzu belirtmek isterim. Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Hacı Uğur Polat ile birlikte kentimizin daha çağdaş ve modern bir şehircilik anlayışına kavuşması için ortaklaşa çalışmalarda yapıyoruz, bu hizmetlerimizi uyumlu bir şekilde sürdürmekteyiz. Yeşilyurt Belediyesinin yeni hizmet binasına taşınmasından dolayı Belediye Başkanımızı ziyaret ettim. Yeni hizmet binaları ihtiyaca göre dizâyn edilmiş, çok güzel, beğendim. Başta başkanımız olmak değerli mesai arkadaşlarına çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu yeni binalarda memleketimize güzel hizmetler edileceğine inanıyorum” dedi.

POLAT, “BAŞKANIMIZA NAZİK ZİYARETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM”

Nazik ziyareti için Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkürlerini sunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Battalgazi Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan ile birlikte çalışmak şahsım adına büyük bir onurdur. Başkanımızla uzun yıllara dayanan dostluğumuzu çok güzel bir şekilde sürdürüyoruz. Yeni binamıza taşındıktan sonra ‘hayırlı olsun’ ziyaretini başkanımızın gerçekleştirmesi de ayrı bir güzellik oldu. Bu nazik ve duyarlı ziyaret için başkanımıza teşekkür ediyorum. Başkanımızla birlikte Malatya’yı daha da büyütmek, geliştirmek ve her alanda daha iyi noktaya ulaştırmak amacıyla ortak çalışmalar yapıyoruz” diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, günün anısına Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a tablo hediye etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Polat, Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ Karşısındaki yeni hizmet binasını gezen Battalgazi Belediye Başkanı Gürkan’a bilgiler aktardı.

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