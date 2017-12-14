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Malatya Haber -

Uyuşturucu Ayakkabıda Çıktı

Uyuşturucu Ayakkabıda Çıktı
  • 14.12.2017
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Malatya’da durdurulan bir yolcu otobüsünde şüphe üzerine üst araması yapılan bir yolcunun ayakkabısında ve bacağına sarılı vaziyette 1 kilo 30 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi bulundu.

Malatya  İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince;  Malatya üzerinden  Batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı.

-Ayakkabıların duruşu dikkatten kaçmadı…

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphe üzerine otobüste bulunan C.K. adlı yolcunun üzerinde ince arama yaptı. Hareketlerinden şüphe duyulan C.K.’nın bacağına sarılı vaziyette 1 paket metamfetamin maddesi bulundu.

Şüphelinin ayakkabılarının normalin dışında göründüğünü dikkat eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri; şahsın ayakkabılarını çıkarttırdı. Yapılan incelemede ise her iki ayakkabının tabanına gizlenmiş vaziyette 2 paket metamfetamin maddesi bulundu.

Toplam da 1 kilo 30 gram metamfetamin maddesi yakalatan otobüs yolcusu C.K., gözaltına alındı. Sorgusunun ardından Malatya Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen C.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

 

 

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