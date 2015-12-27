Uyuşturucu Ele Geçirildi



Malatya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde ele geçirildi.



Konu ile ilgili olarak Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle ;



” 1-07.01.2012 günü S.E. isimli şüpheliden 6 paket halinde daralı toplam 22 (yirmi iki) gram uyuşturucu esrar maddesi ve şahsın uyuşturucu madde satışından elde ettiği değerlendirilen toplam 260 (ikiyüzaltmış) TL ele geçirilmiş, şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



Gözaltına alınan şüpheli “UYUŞTURUCU ESRAR MADDESİ BULUNDURMAK” suçundan haklarında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte 08.01.2012 günü adli makamlara sevk edilmiştir.



2-07.01.2012 günü ilimizde yapılan çalışmalarda F.K. ve N.C. isimli şüphelilerin sevk ve idaresinde bulunan araçta yapılan aramalarda daralı toplam 3.075 gram gelen uyuşturucu esrar maddesi, ayrıca F.K. isimli şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 9mm çapında 6 adet dolu fişek ele geçirilmiş, şahıslar yakalanarak gözaltına alınmışlardır.



Gözaltına alınan şüpheliler “UYUŞTURUCU ESRAR MADDESİ BULUNDURMAK VE NAKLETMEK” suçundan haklarında tanzim edilen tahkikat evrakı ile birlikte 08.01.2012 günü adli makamlara sevk edilmiştir.”

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