Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
Malatya’da polis ekipleri yaptıkları operasyonda 18 kilo 555 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinde Malatya genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yürütüldü. Operasyonlarda 18 kilo 555 gram uyuşturucu eroin maddesi ele geçirilirken, A.Ç, ve V.G isimli şahıslar gözaltına alındı.
Gözaltına alınan A.Ç. ile V.G. isimli şahısların içerisinde bulunduğu plakası açıklanmayan araç içerisinde 34 paket halinde toplam daralı 18 kilo 555 gram uyuşturucu eroin maddesinin ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonların süreceği belirtildi.