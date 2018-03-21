Uyuşturucu Operasyonu: 29 Gözaltı

Malatya’da uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda toplam 29 şüpheli gözaltına alındı.

-İlk operasyon uyuşturucu kullananlara

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcılarına yönelik olarak 2 aylık çalışma sonucunda, uyuşturucu madde kullandığı tespiti yapılan toplam 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

-İkinci operasyon uyuşturucuyu satanlara

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışmasının ardından, bu kez uyuşturucu madde satanların tespitini yaparak ikinci operasyonu gerçekleştirdi. Malatya’da 6, İstanbul’da ise 1 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Malatya’daki uyuşturucu madde kullananlara uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 8,3 gram sentetik kannabinoid maddesi, 211 adet ecstasy hap, 286 adet satışı kontrole tabi hap ve 18 adet değişik çapta fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheli hakkında “ Uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak” suçundan işlem yapılırken, 6 şüpheli şahıs hakkında ise “ Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan adli işlem başlatıldı.

Burhan Karaduman – Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com