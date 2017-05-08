Uyuşturucu Operasyonu… 61 Paket Bulundu
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde 79 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında Malatya’da 2 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucular çatıda bulundu.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığının koordinesinde 79 ilde gerçekleştirilen operasyonda Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Malatya’da 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında bazı binaların çatı kısımlarında da arama yapan Narko timler, 61 paket toplam 335 gram esrar maddesi ele geçirirken, 2 şüpheliyi gözaltın aldı.
Malatya’daki operasyon 10 ayrı ekip ve 45 personelle gerçekleştirildi.
Burhan Karaduman / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com