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Malatya Haber -

Uyuşturucu Operasyonu… 61 Paket Bulundu

Uyuşturucu Operasyonu… 61 Paket Bulundu
  • 08.05.2017
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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde Türkiye genelinde 79 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında Malatya’da 2 kişi gözaltına alınırken, uyuşturucular çatıda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığının koordinesinde 79 ilde gerçekleştirilen operasyonda Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Malatya’da 7 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında bazı binaların çatı kısımlarında da arama yapan Narko timler, 61 paket toplam 335 gram esrar maddesi ele geçirirken, 2 şüpheliyi gözaltın aldı.

Malatya’daki operasyon 10 ayrı ekip ve 45 personelle gerçekleştirildi.

Burhan Karaduman / Yeni Malatya Gazetesi – Malatyahaber.com

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