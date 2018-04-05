Uyuşturucu Satışına Narkotik Operasyonu

Hanımınçifliği Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hacı Bayram Yaman ve dernek yönetimi, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile istişare yapmak üzere bir araya geldi. Battalgazi Belediyesi’nin hizmetlerinin ağırlıklı olarak konuşulduğu...