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Malatya Haber -

Uyuşturucu Satışına Narkotik Operasyonu

Uyuşturucu Satışına Narkotik Operasyonu
  • 05.04.2018
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Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Battalgazi bölgesinde ağaçlık açık alanlarda uyuşturucu madde ticareti yapılması ve kullanılmasına yönelik yaptığı operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışmada Battalgazi ilçesinde ağaçlık açık alanlarda uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve kullanıldığını tespit edince operasyon düzenledi.

Operasyonda;  kullanmak için uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 6 şüpheli şahıstan 2 paket halinde toplam 2,40 gram sentetik kannabinoid maddesi elde edilirken, uyuşturucu madde kullananlara uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 2 şüpheliden ise 8 parça halinde toplam 38 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden &’sı hakkında uyuşturucu madde kullanmak, 2 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.

Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com

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