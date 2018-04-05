Uyuşturucu Satışına Narkotik Operasyonu
Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Battalgazi bölgesinde ağaçlık açık alanlarda uyuşturucu madde ticareti yapılması ve kullanılmasına yönelik yaptığı operasyonda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışmada Battalgazi ilçesinde ağaçlık açık alanlarda uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve kullanıldığını tespit edince operasyon düzenledi.
Operasyonda; kullanmak için uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen 6 şüpheli şahıstan 2 paket halinde toplam 2,40 gram sentetik kannabinoid maddesi elde edilirken, uyuşturucu madde kullananlara uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 2 şüpheliden ise 8 parça halinde toplam 38 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden &’sı hakkında uyuşturucu madde kullanmak, 2 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.
Yeni Malatya Gazetesi / Malatyahaber.com