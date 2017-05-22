Uyuşturucudan 2 Tutuklama

Malatya’da uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyon sonucu 1,5 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili Malatya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince ilimizde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının delilleri ile birlikte tespiti ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 2 şahsın ikametlerinde 16.05.2017 günü Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararına istinaden yapılan aramalarda toplam 1 kilo 519 gram gelen uyuşturucu esrar maddesi ve 1 gram tütünle karışık esrar maddesi ele geçirilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

iha- Bülten