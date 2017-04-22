“Üzerimize Gelsinler Diye Bekledik, Yapmadılar”

1-1 sonuçlanan Giresunspor-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması sonrası her iki takımın teknik direktörleri değerlendirme yaptılar. Giresunspor’un Teknik Direktörü Yücel İldiz, kalan maçların kendileri için final niteliği taşıdığını kaydederken, Evkur Yeni Malatyaspor’un teknik direktörü İrfan Buz ise Giresunspor deplasmanında puan almanın önemli olduğunu ifade etti.

EVKUR YENİ MALATYASPOR CEPHESİ..

Evkur Yeni Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz, maçtan sonra TRT Spor mikrofonlarına yaptığı değerlendirmede Giresunspor deplasmanından 1 puan almanın önemli olduğunu ifade ederek, “Müsabakadan evvel baktığımızda Giresun açısından da çok önemli bir müsabakaydı. Çünkü kendi sahalarında oynuyorlar ve bizi yenmek istiyorlardı. Arkasından Sivasspor ile karşılaşacaklar, kendilerinin bu anlamda hesapları da vardı. Tabi bizde iki haftadır kaybediyoruz. Geçen hafta çok basit bir şekilde yenildik. Eskişehirspor çok iyi oynadı ama biz iyi oynamadık. Çok açık, kimliğimizden uzak oynadık. Bu hafta Giresun’dan puan ya da puanlar almak önemliydi. Çok gergin olan biz değildik. Baktığımız zaman rakibe gol pozisyonu vermedik. Kontrollü oynadık. Baskılı oynamış olsaydık aslında biz bekledik, Giresun bizim üzerimize gelir diye ama onu da yapmadılar. Daha fazla pozisyona girme şansımızda olabilirdi. Ama oyunu kontrol etmek durumundasınız ve cevap vermek zorundasınız. Bizim açımızdan buradan puan almak önemliydi. 1 puanla dönüyoruz, haftaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

“HİÇBİR TEKNİK ADAM AYAĞINA SIKMAZ”

Buz, Giresunspor karşısına çıkardığı ilk 11’e ilişkin ise “28’nci haftaya giriyorsunuz, fiziksel açıdan olduğu gibi zihinsel açıdan da zaman zaman yorgunluk oluyor. Oyuncu arkadaşlarımız şimdiye kadar 54 puana geldiler. O yüzden zaman zaman bu sıkıntılar oluyor. Takıma en yakın ben olduğum ve onların durumlarını bildiğim için, bizim ve hepimiz için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir teknik adam kendi ayağına sıkmaz. Futbolcu kardeşlerimizi en iyi biz tanıdığımız için o seçimi yaptık” değerlendirmesinde bulundu.

“BÖYLE TEPKİLERE GEREK YOK”

Buz, “Eren’in yokluğu çok tartışıldı. Eren’in Giresunlu olması, bilerek mi sarı kart gördü tartışmaları” olduğu yönündeki soruya, “Gereksiz. Futbolda olabilir. O pozisyonda sarı kartı yedi. Yemeseydi bizim açımızdan daha iyi olurdu. Eren’de önemli bir futbolcumuz. Hamle şansımızda farklı olurdu. Ama futbolda böyle şeyler oluyor. Bazı şeylerin arkasında da farklı şeyler aramak yanlış diye düşünüyorum. Kaldı ki Eren Giresunlu, Giresun’u seviyor, bizim içinde futbol oynuyor. Ekmek parasını kazanıyor. Profesyonelce işini yapıyor. O yüzden böyle tepkilere gerek yok” şeklinde cevap verdi.

“KİMSEYE SAYGISIZLIK YAPMIYORUM”

Maç sonu kendisine gösterilen tepkilere ise Buz, “Ben Alman ekolünden geldim. 8 yıl Alman milli takımlarında çalıştım. Bursaspor’dan arşivleri çıkarsınlar, Gençlerbirliği’nde de aynı. Benim yapım böyle. Türkiye’de dördüncü senemde bazı şeyleri yaşıyoruz. Pozisyonda benim kalecim faulü yemiş, golü yiyoruz. Çokta önemli haftalara girdik. Ben ortada diyalog içerisindeyim. İnsanlar şunu da sorsun, ‘hiç mi bu adamı yuları göndermiyorlar?’ Ben, Türkiye’de 95’inci maçıma çıktım. Ne Almanya’da ne de Türkiye’de hiçbir maçta tribüne çıkmadım. Onu da insanlar kendilerine bir sorsun. Ben bunu yaşayacağım. Bıraksın insanlar ben bu olayımı yaşayayım. Ben bunu takımımla birlikte yaşıyorum, kimseye saygısızlık yapmıyorum. Ben takımımla birlikte futbolu yaşamak istiyorum. Kimseye saygısızlık yapmam. Giresun’u da diğer takımları da seviyorum. Tabi ki onlara çok farklı gelebilir ama ben Malatya’da başarılı olmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Futbolcularımı seviyorum, onlarla birlikte olmayı, yaşamayı seviyorum” dedi.

“BEN MAÇI YAŞAMAK İSTİYORUM”

Buz, maç sonrası basın toplantısındaki açıklamalarında ise üzerilerinde çok fazla baskı olduğunu belirterek, “İki takım da çok önemli bir müsabakaya çıktı. Gerçekten strateji açısında da önemliydi. Buraya geldiğimizde zorlu bir deplasmana geldiğimizi biliyorduk. Giresun gerçekten inanılmaz bir sezon yaşıyor diye düşünüyorum. Tüm maça baktığımızda pozisyonları çok az olan bir müsabaka vardı çünkü mücadele gücü yüksekti” dedi.

“Giresunspor’a karşı çok büyük bir sempatim var” diyen Buz, “Çok güzel işler yapılıyor burada. Yalnız şu da var ki ben maçı yaşamak istiyorum. Kimseye karşı da bir saygısızlığım yok. Biz de şimdi baskı altındayız, sezon başında favori takımlara bakıyorsunuz; Eskişehir olsun, diğerleri olsun, sizin bütçeniz de çok düşük, bizim bütçemiz de çok düşük. Takımı geçen sene burada beşinci sıradan aldım buraya getirdim, bu olaylarda kolay değil” ifadelerini kullandı.

Diğer camiaların üzerilerine geldiğini vurgulayan Buz, “Üzerimize geliyor diyor ki, ‘Kardeşim bunlar düşecek, düşecek…’ Herkes onu bekliyor ya, kolay değildir yani kaç haftadır bu böyle. Önümüzdeki hafta biz Göztepe ile siz Sivas ile oynuyorsunuz her şey olabilir, bu yüzden her puana sevinebilirsiniz” dedi.

“1 PUAN BİZİ RAHATLATTI”

Evkur Yeni Malatyaspor’un oyuncusu Rahman Buğra Çağıran ise “Son haftalara girdikçe stres artıyor. Zorlu bir ekiple karşı karşıya geldik. Kendi evlerinde cidden iyi oynayan bir takım. Taraftarları da onlara iyi bir destek sağlıyor. Fakat biz sabırlı oynadık. Sabrımızın karşılığını da 1 puanla aldık. Böyle zamanlarda 1 puan, 1 puandır. Takım olarak mutluyuz. 1 puan bizi rahatlattı. Sıfır puanla dönmek var birde 1 puanla dönmek var. İllaki bize güzel bir duygu yaşattı” ifadelerini kullandı.

GİRESUN CEPHESİ..

Giresunspor’un Teknik Direktörü Yücel İldiz, “Final haftaları, iddialı takımların maçları böyle oluyor. Kazanma adına her şeyi yaptık. Golü bulduk, iyi oynuyorduk, duran toptan golü yedik”dedi.

İldiz, zorlu karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “İlk yarı iyi oynuyorduk, golü de bulduk ancak ölü topta paylaşım hatasından golü yiyince biraz bocaladık. Oyun fazla açılınca biraz istediğimiz oyunu oynayamadık ama pozisyonda vermedik. Rakipte dengeli bir şekilde gitti. Üretici olamadık. İkinci yarı kazanma adına hamleleri yaptık. Açıkçası son derece stratejik bir maçtı. Malatyaspor’da buradan en azından puanla dönmek istiyordu. Bu açık ve bariz belliydi. Oyunun sonuna kadar maçı çok kovaladık. Her iki takımında stratejisi oyunun biraz kitlenmesine neden oldu. Ciddi bir orta saha mücadelesi oldu. Çok pozisyonu olmayan ancak çok heyecanı olan bir maç oldu. Son saniyelere kadar kazanma adına hamlelerde yaptık ama olmadı. Rakibimiz puana çok sevindiler. Olabilir, mutlaka onların stratejisi de oydu. Bizim adımıza baktığımızda biz kazanmak istiyorduk. Bu tip müsabakalarda ben açıkçası oyuncularımın verdiği mücadeleden memnunum. 5 tane final müsabakamız kaldı, sonuna kadar mücadelemiz devam edecek” dedi.

Tecrübeli teknik adam, haftaya Sivasspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, şunları söyledi: “Her maç çok önemli, biz bu bilinçle çalışıyoruz. Eksiklerimizde vardı ama görev verdiğimiz arkadaşlar ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Her maç final, bu gerçeği kabul etmeliyiz. Herkesin de bunu kabul etmesi lazım, sonuna kadar mücadelemiz sürecek.”

Yücel İldiz, basın toplantısında da, ligdeki iddialarını sürdürmek açısından iyi bir sonuç almaları gereken bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.

İldiz, “Son derece zorlu bir müsabaka olacağını biliyorduk. Sahamızda lider ile oynuyoruz kazanma adına her şeyi yapmamız gerekiyordu iddiamızın devamı açısından. Eksiklerimizi vardı ama bu amaçla sahaya çıktık. Hakikatten zorlu bir mücadele oldu. İlk yarıda golü de bulduk, iyi de mücadele ettik. Ancak bir ölü topta adam paylaşım hatasından bir gol yeyince demoralize olduk ve istediğimiz oyunu oynayamaz olduk. Maçı istediğimiz gibi oynayamadık rakibimizde öyle böyle dengeli bir şekilde bitti ilk yarı ama ikinci yarı çok daha iyi mücadele ettik, kazanma adına her şeyi yaptık. Çok stratejik bir müsabakaydı rakip için bir puan da çok önemli ve bu strateji içerisinde oynadılar. Bu nedenle büyük ölçüde orta sahada kitlendi. Çok pozisyonu olmayan bir müsabaka oldu açıkçası. Kazanma adına son adamımıza kadar mücadelemizi yaptık. Önümüzde 5 tane final maçımız var. Bu 5 maçımızı da hep daha iyisini yaparak almaya çalışacağız” dedi.

“İLK İKİDEN ÇIKMAK İSTİYORUZ”

Giresunspor’un orta saha oyuncusu Cihan Can da, zorlu karşılaşmadan 1 puanla ayrıldıklarını ancak ilk iki için 1 puanın iyi olduğunu belirtti.

Can, ligin 30’ncu haftasında Sivasspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, “ “Maçın zor olacağını biliyorduk. Galibiyeti istiyorduk. Yeni Malatyaspor iyi takım, sonuçta lider. Orta sahaların mücadelesi oldu. Top biraz daha Yeni Malatya’da kaldı biz biraz daha kontratak aradık ama olmadı. İlk iki için 1 puanda iyidir. Haftaya final niteliğinde Sivasspor maçı var. Oradan da puan alıp ilk iki o da olmazsa Play-Off’tan Süper Lige çıkmak istiyoruz” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- iha- AA