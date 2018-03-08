“Üzerine Çıkabiliriz, O Gücümüz Var”

Evkur Yeni Malatyaspor’un Sportif Direktörü Ali Ravcı, sahalarında daha önce Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’dan puan ya da puanlar aldıklarını anımsatarak, “Takdir edersiniz ki şimdiki rakip Fenerbahçe. İster istemez hem futbolcuda hem taraftarda hem Evkur Yeni Malatyaspor camiasında bir heyecan var. Çünkü bu maçlar, çok konuşulan maçlar. Hafta boyunca bu maçlar konuşuluyor. Bu maça iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Yine hiç disiplinimizden, motivasyonumuzdan taviz vermeden, umuyorum ki taraftarlarımızın da desteğiyle iyi bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum” dedi.

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Ravcı, dört sezondur Evkur Yeni Malatyaspor’da sportif direktör olarak görev yaptığını anımsattı.

Ravcı, Evkur Yeni Malatyaspor’da görev yaptığı için mutlu oluğunu belirterek, “Bir Malatyalı olarak burada bulunmaktan dolayı son derece gurur duyuyorum. Bu başarının içerisinde olmak mutluluk verici. Görev yaptığım dört senelik dönem boyunca çok şeyler yaşadık. Çok sevinçli günlerimiz, şampiyonluklarımız, üzüldüğümüz günler oldu ama bütün zorlukların üstesinden gelmeyi de bildik” dedi.

“BAŞARIDA ASLAN PAYI FUTBOLCULARIMIZIN”

Takımın elde ettiği başarıda aslan payının futbolculara ait olduğunu ifade eden Ravcı, şunları söyledi:

“Sezon başı takım oluşturulurken, bu takım lige girerken yine bizim hakkımızda, takım hakkında işin açıkçası çokta olumlu düşünceler yoktu. Aslında bu sadece bu sezon yaşadığımız bir durum değildi, bundan önceki sezonlarda da yaşadık. Bu çok küçük bir grubun düşüncesiydi. Buna rağmen biz işimizi yapmaya devam ettik. Takımı nasıl daha iyi duruma getiririz, şampiyonluğa oynuyorsak; bu takımı nasıl şampiyon yaparız, hedef ligde kalmaksa ki; Spor Toto 1. Lig’e çıktığımız ilk sezonda olduğu gibi bu sezonda hedef aynı, ligde kalmak. Bunun için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Ortada bir başarı varsa tabi ki aslan payı futbolcu kardeşlerimizindir. Buraya bugüne kadar gelip giden ve şuanda mevcutta bulunan bütün futbolcularımızın hepsiyle ben gurur duyuyorum. Onları çok seviyorum çünkü bu başarının gerçek mimarı onlardır. Bizde onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz.”

“ALDIĞIMIZ 34 PUANIN DAHA DA ÜZERİNE ÇIKACAĞIZ”

Ravcı, takım olarak iyi bir gidişatlarının olduğuna dikkat çekerek, “Özellikle ilk yarı itibariyle, ilk yarıyı bitirdiğimizde hedeflediğimiz puanın üzerindeydik. İkinci yarıya da iyi başladık. Şuanda yakaladığımız bir 34 puan var. Bazı kesimler bu puanları toplayacağımızın hesaplarını yapmadılar. 30 puanın altında kalacağımızı düşüncesindeydiler ama biz yine her zaman olduğu gibi bütün otoriteleri yanılttık. Bunda oyuncularımızın çok büyük bir gayreti var. Saha içerisinde özellikle gösterdikleri mücadele; takım içerisindeki birlik, beraberlik, dostluk, bunun sahaya yansıtılması, saha içerisindeki yardımlaşmaları totalde bunların hepsi bir etken. Şuanda gidişatımız gayet iyi, mutlu durumdayız. Lig bitti mi, bitmedi. Biz bunu yeterli görmüyoruz. Daha da üzerine çıkabiliriz çünkü o gücümüz var. Bunun üzerine çıkacağımıza da inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY, BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR’A KARŞI PUAN ALDIK”

Ligin 25.haftasında Pazar günü sahalarında Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını belirten Ravcı, “Burada diğer büyük takımlar Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor’la da oynadık. Onlara karşı hem iyi futbol oynadık hem iyi mücadele ettik hem de puan ve puanlar almasını bildik. Buda yine öyle maçlardan bir tanesi” dedi.

Ravcı, her maça aynı ciddiyet ve motivasyonla hazırlandıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim için rakip fark etmiyor. Takdir edersiniz ki şimdiki rakip Fenerbahçe. İster istemez hem futbolcuda hem taraftarda hem Evkur Yeni Malatyaspor camiasında bir heyecan var. Çünkü bu maçlar, çok konuşulan maçlar. Hafta boyunca bu maçlar konuşuluyor. Bu maça iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Yine hiç disiplinimizden, motivasyonumuzdan taviz vermeden, umuyorum ki taraftarlarımızın da desteğiyle iyi bir galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Eksik ya da sakat futbolcumuz yok. Ufak tefek sıkıntılar olan oyuncularımız var ama durumları önemli değil.”

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi