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Malatya Haber -

Uzman Çavuş Duruşmaya Katılmayacak

Uzman Çavuş Duruşmaya Katılmayacak
  • 26.12.2015
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Şemdinli olaylarında 1 kişinin ölümü, 5 kişinin yaralanmasına neden olmakla suçlanan Jandarma Uzman Çavuş Tanju Çavuş, güvenlik nedeniyle Malatya’daki davanın duruşmalarına katılmayacak.

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde 9 Kasım 2005 tarihindeki patlamanın ardından ateş açarak Ali Yılmaz’ın ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Jandarma Uzman Çavuş Tanju Çavuş’un tutuksuz yargılandığı Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmalara güvenlik gerekçesiyle katılmayacağı öğrenildi.

Çavuş’un avukatlarının mahkemeye, güvenlik gerekçesiyle müvekkillerinin duruşmalara katılmaması talebinin, mahkeme heyetince kabul edildiği kaydedildi. Çavuş’un mahkemenin verdiği, ‘duruşmada bağışık’ kararın nedeniyle önümüzdeki duruşmalara katılmayacağı ve avukatlarının hazır bulunacağı aktarıldı.

Bu arada, Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşma 4 Ekim 2006 tarihinde yapılmış ve duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileriki bir tarihe ertelenmişti.

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