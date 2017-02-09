‘Uzun, İnce ve Garip’ Bir Özelleştirme Kararı!.

ÖYK, Malatya’da biri ‘tali yol (4×495 m.)’, biri 199 bin m2, diğeri 50 bin m2 olan 3 arsayı özelleştirme kapsamına aldı..

Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından özelleştirme kapsamına alınarak 2020 yılına kadar özelleştirilmesi hedeflenen Malatya’daki 3 arsadan birisinin genişliği ve uzunluğu dikkat çekti. Söz konusu arsanın genişliği 4 metre, uzunluğu ise 495 metre görünen arsa, Kadastro haritasında ‘yol gibi’ görünüyor.

2’si ‘KUPON’ 3 ARSA ÖZELLEŞTİRME KAPSAMINDA..

Başbakanlık Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan ilanında Malatya’daki mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 3 adet parsel özelleştirme kapsam ve programına alındı. ÖYK’nin 28 Aralık 2016 tarihli kararında parsellerin satış yöntemiyle özelleştirilmesine ve özelleştirme işleminin 31 Aralık 2020 tarihine kadar tamamlanmasına karar verildiği kaydedildi.

ÖYK ilanına göre; Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi sınırları içerisinde Gezer mevkiinde görünen 3 parselin 146 ada ve 2,3 ve 4 numaralı taşınmazlar olduğu kaydedildi. 146 ada 2 nolu parselin 199 bin 883 metrekare büyüklüğünde olduğu belirtilirken, uzun ve ince bir yol görünümündeki 146 ada 3 nolu parselin ise bin 980 metrekare büyüklüğünde olduğu aktarıldı.

Özelleştirme kapsam ve programına alınan aynı bölgedeki 146 ada 4 nolu parselin ise 50 bin 56 metrekare büyüklüğünde olduğu öğrenildi.

UZUN İNCE BİR YOL!.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun özelleştirme kapsam ve programına aldığı 3 parselden birisi olan 146 ada 3 nolu parselin kadastro haritasındaki görüntüsü ise dikkat çekti.

Kadastro haritasında yol gibi görünen söz konusu 3 nolu bin 980 metrekare büyüklüğündeki arsanın genişliği 4 metre, uzunluğu ise 495 metre olarak aktarılıyor. 4 nolu parselin batı yönünde bitişiğinde yer alan arsanın ancak 4 nolu arsayı alacak kişi yada kişilerce değerlendirilebileceği görünürken, o bölgede yapılmış olan villa konut grubuna ulaşım için yol olarak da satın alınması için teknik olarak bu şekilde hazırlanmış olabileceği de değerlendiriliyor.

3 yıl içerisinde özelleştirilecek olan arsalardan yol görünümünde olanın ne şekilde elden çıkartılacağı şimdiden merak uyandırdı.

GÖRSELLER: Sarı renk ile gösterilen yerler, özelleştirme kapsamına alınan ‘yol’ ve arsalar..

Burhan KARADUMAN- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com