Vagon Onarım Sonunda ‘Bir Şey’ Oluyor mu?
Malatya’nın yok edilen sanayi rüyası “Vagon Onarım Fabrikası (VOF)”nın, Afet Barınma Sistemleri Fabrikası projesi kapsamında değerlendirilmesi için Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, incelemelerde bulundu.
1970’li yılların ikinci yarısında “Vagon Onarım Fabrikası” olarak 3 vardiyada 3 bin 600 işçi çalıştırma hedefiyle yapımına başlanan, ancak 1980’li yıllarda TCDD’nin ihtiyacının olmadığı gerekçesiyle, proje amacından vazgeçilen, 1980’li yılların sonunda inşaatı tamamlanmasına rağmen, “ne amaçla kullanılacağına bir türlü karar verilemediği” için kaderine terkedilen, bir ara Tekel’e tütün deposu olarak kiraya verilip “faili meçhul sabotaj” olduğu mahkeme kayıtlarına geçen büyük bir yangın geçiren, sonra defalarca özelleştirme kapsamında satışa çıkarılan, ancak taliplerin 20 milyon dolarlık maliyete rağmen “yok pahası”na almak istemeleri nedeniyle satışı gerçekleşmeyen, daha sonra bina ve arazileri ayrı ayrı satışa çıkarılıp arazisinin bir bölümü satılan tesis, Malatya’nın “kangrenleşmiş yarası”na dönüşmüştü.
Hemşehrimiz Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr.Kerem Kınık’ın, kurumunun bir projesi doğrultusunda değerlendirilebileceği düşünülen VOF’ta incelemelerde bulundu, ancak incelemelerinin sonucuna dair bir açıklama yapılmadı.
TÜRK KIZILAYI’NIN İLGİSİ..
Anadolu Ajansı‘nın, konuya ilişkin haberi şöyle:
Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Malatya’da “Afet Barınma Sistemleri Fabrikası”nı hayata geçirmeyi planladıklarını bildirdi.
Malatya’da Sümer Holding AŞ’ye ait 1989’da tamamlanan Vagon Onarım Fabrikası’nda incelemede bulunan Kınık, ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Bu fabrikayı “Afet Barınma Sistemleri Fabrikası”na dönüştürmek istediklerini belirten Kınık, afetlere yönelik daha nitelikli, yüksek kapasiteli, çok hızlı kurulabilecek barınma sistemleri oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.
Kınık, “Bu barınma sistemleri, entegre şekilde enerjilerinin sağlanması, içme ve atık suların arıtılması, katı atıkların yönetilmesiyle aslında sadece bir üretim değil, bir sistem entegrasyonuyla, işletme modeli ortaya koyacak yenilikçi bir çözüm merkezi olacak. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.” diye konuştu.
– “Türkiye içi ve dışına hizmet verecek”
Bu yatırımı Türk Kızılayı ve özel sektör ortaklığıyla yapmayı planladıklarını bildiren Kınık, “Burası Türkiye içinde ve dışında barınmaya ihtiyaç duyulan noktalara hizmet verecek.” ifadesini kullandı.
Kerem Kınık, “Hedefimiz Türkiye’ye önce milli bir afet ve barınma sistemleri kapasitesi kazandırmak, istihdam seferberliğine katkıda bulunmak. Ayrıca BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Göç Örgütü, Kızılhaç ve insani yardım örgütleri gibi kuruluşlara, dünyanın farklı bölgelerine çözüm sağlayabilecek bir afet barınma sistemleri üretim kapasitesi kurabilmek.” dedi.
– “İnsani şartlarda yaşamaları için”
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki en büyük insanlık dramının yaşandığını dile getiren Kınık, 65 milyon kişinin, silah zoruyla evlerini terk edip barınmaya muhtaç yaşadığını söyledi. Kınık, şunları kaydetti:
“Türkiye’de 3 milyon kardeşimiz 26 AFAD kampında başını sokacak bir yer buldu ama hemen güney sınırımızda, Suriye’de yaklaşık 6 milyon 500 bin insan iç mülteci konumunda. İdlib kırsalında 400 kampta 700 bin insan yaşıyor. Azez’de 4-5 yıldır 300 bin insan çadırlarda yaşıyor. Bu insanların konuta kavuşturulması, insani şartlarda yaşaması için buna benzer yatırımların yapılması gerekiyor.”
Kınık, yatırımla ilgili Malatya Valiliği, Fırat Kalkınma Ajansı ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile istişarelerinin sürdüğünü bildirdi.
Fabrikaya yönelik fizibilite çalışmasını yaptıklarını anlatan Kınık, “Çalışmayla aylık 2 bin konut üretilebilecek. Bunlar konteyner tipi prefabrik, hafif çelik ya da kompozit malzemeden oluşacak. Sadece afet temelli değil, savunma sanayi ve toplu konut ihtiyaçlarını hızlı çözümlemeye yönelik farklı yapı teknikleriyle oluşturulacak barınma sistemleri olacak.” diye konuştu.
AA- malatyahaber.com
İnşaallah düşünce gerçekleşir ve kazanan Malatyamız olur.
Beyler Kerem bey malatyanın evladıdır. Bu atıl tesisin değerlendirilmesini referandum yatırımı görmek hayırcıların istemezuk söylemlerinin başka bir tezahürü…
Geçen ayda lojistik merkez olmuştu orası 😂😂
reklamlar!!!! tipik proje..başkanlığı getirt sonra ortalığı karıştır sonra da size demokrasi getirecem de ülkeyi bombala..ırakta suriyede tek adam var sonları ne oldu (luyor)…başkanlığa hayır..
ahmet konuyu nereye getirdin chp bu ülkeye ne verdiki ne istiyorsun .ecevitli günleri unutmadık EVET
evetttttttttttt
Siyasal islam bitti arkadaşlar,halka verecegi hiç bir sey yok,hayatın gerçeklerinden çok uzaklar osmanlı dönemi zihniyeti bu çağda olmaz,geçti gitti aksi takdirde suriyede,libyada ,ırakda,güneydoğuda olanlar tüm Türkiyede olur.Milyonlarca insan bu ülkede ve coğrafyada yok olur.Bu halk 2010 da evet diyerek o kazıgı yedibbir daha yemez,eğer yerse geçmiş olsun
Tanrı Türkü korusun
Bunlar ne biçim insanlar reis bi yelek giyidi hepsi yelek giymeye başladı 😅😅
Taktiğin şeye bak…Bu kadar mı dar bakışlı olur insan…Yapılmak istenen güzel bir şeyi bile böyle saçma sapan şeylerle örtmeye çalışıyorsunuz…
Burayi eninde sonunda yikacaklar milleti oyalamaktan vazgecsinler artik😂Milleti keklemeyi birakin artik!!!
Bu memleketi cok seven bir is adami bir devlet buyugu olsaydi buraya bir hal care bulurdu ama tek icraati Turkiyedeki İstanbuldaki projeleri anlatmak olan Oznur hanimin bir hikayesine dondu😎
seçime giderken ,son bir hamle ha gayret, vagon onarım harabelerini bugüne kadar konuşmamışlardı.bu görev kızılaya verilmiş anlaşılan.gülmemek elde değil ,resmen komedi….
Öncelikle haberiniz ve başlığınız için kurumum Türk Kızılayı adına şükranlarımı sunuyorum. Belki de tüm hemşehrilerimizin hayalini gerçekleştirmek istiyoruz. Atıl duran bu alanı Malatya ekonomisine katmak için pek tabiki de sizlerin desteği ve kamuoyu baskısı oluşması gerekmekte. Eğer bu hayalimiz gerçekleşirse Türk Kızılayı’nın da en büyük projesi ilimizde hayat bulacak ve 1300 kadar personelin iş başı yapacağı bir istihdam seferberliğine de katkı sunulacak. Ayrıca yerel ekonomi bu kadar büyük bir üretim tesisi olması sebebi ile de canlanacak. Lütfen kamuoyu desteği için yanımızda olmaya devam edin. Sizlerin ve tüm Malatya’lıların desteği bizler için çok önemli. Tekrar teşekkür ediyorum. Av.M. Umut YALÇIN – Türk Kızılayı Malatya Şube Başkanlığı
İnşallah temennimiz
Kullanılsın da ne için kullanılırsa kullanılsın orası bu ESNAFIN VERGİSİ ile yapıldı , Bu bir isyanın haykırışıdır ,BÜROKRASİ, BÜROKRASİ, BÜROKRASİ .
Bu kanayan yara ancak genç girişimciler ile çözülür. Sn. Kızılay Malatya Başkanı Av. Umut Yalçın ‘a girişiminden dolayı teşekkürler.
İnsaalah …yazık kamu malını israf etmenin yükümlülüğü çok ağırdır. ..ne olacaksa olsun yıllardır curuyor