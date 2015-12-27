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Malatya Haber -

Vagon Onarım’ın Satış Günü

Vagon Onarım’ın Satış Günü
  • 27.12.2015
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 6 parça halinde satışa çıkarılan ve 28 Şubat tarihinde teklif alınan Vagon Onarım Fabrikası ve gayrimenkulleri için ihalenin 12 Mart Salı günü (bugün) Ankara’da gerçekleştirileceği bildirildi.

PAZARLIK USULÜYLE..

Özelleştirme İdaresi’nde yapılacak olan ihalenin pazarlık usulüne göre bugün saat 14.00 ile 16.20 arasında bölümler halinde gerçekleştirileceği kaydedildi.

Konuya ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın açıklaması şöyle:

“Sümer Holding A.Ş.’ye ait;

Malatya İli, Yeşilyurt ilçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 6 parseldeki 106.636,14 m2,

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 7 parseldeki 85.542,87 m2

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 9 parseldeki 163.148,14 m2

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 11 parseldeki 74.431 m2

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 12 parseldeki 66.592 m2

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 13 parseldeki 78.631,42 m2

özelleştirme ihaleleri nihai pazarlık görüşmeleri İdaremizde aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

İHALE ADI     TARİH           SAAT

Malatya İli, Yeşilyurt ilçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 6 parseldeki taşınmaz       12.03.2013     14:00

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 7 parseldeki taşınmaz       12.03.2013     14:30

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 9 parseldeki taşınmaz       12.03.2013     15:00

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 11 parseldeki taşınmaz     12.03.2013     15:20

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 12 parseldeki taşınmaz      12.03.2013     15:50

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 13 parseldeki taşınmaz     12.03.2013     16:20

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

TEKLİF VERENLER MALATYA’DAN..

Bu arada, Vagon Onarım Fabrikası ve gayrimenkulleri için, 28 Şubat’a kadar teklifler alınırken, taliplilerin tamamının Malatya’dan olduğu belirlenmişti.

Bu firmalardan Büyük Baharatçı AVM’nin de sahibi olduğu öğrenilen Raner İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. gayrimenkullerin tamamı için 6 ayrı teklif verirken, Mimsan Endüstri ve Acemoğulları Beton 3 taşınmaz, Yağız Enerji 2 taşınmaz, Aliseydi Kurnaz Ortak Girişim Grubu ise 3 taşınmaz için teklif  vermişlerdi.

Vagon Onarım Fabrikası gayrimenkulleri ve bugünkü ihaleye katılacak olan talipliler şunlar:

Sümer Holding A.Ş.’ye  ait;

1- Malatya ili, Yeşilyurt  ilçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 6 parseldeki taşınmaz

1.Raner İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

2.Mimsan Endüstri Kazanları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

3.Yağız Enerji Makina İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret  Ltd. Şti.

2- Malatya ili, Yeşilyurt  ilçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 7 parseldeki taşınmaz

1.Raner İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

2.Mimsan Endüstri Kazanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3.Yağız Enerji Makina İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

3- Malatya ili, Yeşilyurt  ilçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 9 parseldeki taşınmaz

1.Raner İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

2.Mimsan Endüstri Kazanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

4- Malatya ili, Yeşilyurt  ilçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 11 parseldeki taşınmaz

1.Raner İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

2.Aliseydi  Kurnaz Ortak Girişim Grubu

3.Acemoğulları Beton Kum Ocağı Nakliyat Harfiyat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

5-  Malatya ili, Yeşilyurt  ilçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 12 parseldeki taşınmaz

1.Raner İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

2.Aliseydi Kurnaz Ortak Girişim Grubu

3.Acemoğulları Beton Kum Ocağı Nakliyat Harfiyat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

6- Malatya ili, Yeşilyurt  ilçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 13 parseldeki taşınmaz

1.Raner İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

2.Aliseydi Kurnaz Ortak Girişim Grubu

3.Acemoğulları Beton Kum Ocağı Nakliyat Harfiyat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti..”

TEKLİF VEREN ŞİRKETLERİN ORTAKLIK YAPISI

Vagon Onarım Fabrikası ve gayrimenkullerinin satış ihalesine katılmak üzere teklif veren firmaların ortaklık yapısı ise şöyle:

1-Raner İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. – Malatya

Erdoğan Cemil Vanlıoğlu, Mehmet Ertuğrul Vanlıoğlu, Ahmet Turgay Vanlıoğlu, Ömer Erkut Vanlıoğlu 

2- Mimsan Endüstri Kazanları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. – Malatya

Hacı Ahmet İlhan, Bekir Karaca, Enver İlhan, Hacer İlhan, Nesrin İlhan

3- Yağız Enerji Makina İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Ltd. Şti. – Malatya

Hacı Osman Yağız, Mehmet Ragıp Hız

4- Acemoğulları Beton Kum Ocağı Nakliyat Hafriyat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. -Malatya

Hulusi Karabulut, Yemliha Karabulut, Kadir Karabulut, Mesut Karabulut

5-Aliseydi Kurnaz

Ortak Girişim Grubu (Haklarında bilgi yok).

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