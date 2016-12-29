Vah Memleketin Haline!. Bu MASKİ’nin Kafası Çok Karışık..

İçmesuyu ile ilgili sorunların ciddi boyutlara ulaştığı Malatya’da, bu sorunların muhatabı olan Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü’nün, sosyal paylaşım sitelerinde 5 gün arayla yaptığı duyurularındaki bilgi farklılığı, bu kuruluşun yönetim anlayışındaki ciddiyeti ve elindeki bilgilerin doğruluğunu tartışmaya açtı. MASKİ, yaşanan su sorunu için önce “Son 15 yılın en kurak sezonu”, ardından ise 5 gün sonra “Son 10 yılın en kurak sezonu” şeklinde iki ayrı paylaşımda bulundu.

MASKİ’nin Facebook ve Twitter ‘daki resmi hesaplarında son dönemin en çok tartışma konusu olan içme suyu nedeniyle yapmış olduğu paylaşımlar dikkat çekti.

Buna göre; MASKİ 23 Aralık tarihinde sosyal paylaşım sayfalarında, “Sayın abonelerimiz; ‘2016 yılının ilk 11 aylık verilerine göre son 15 yılın en kurak sezonunu yaşıyoruz.’ Suyumuzu tasarruflu kullanarak geleceğimizi güvence altına almalıyız.” İfadelerini kaydetti.

MASKİ, 28 Aralık tarihindeki sosyal sayfa paylaşımlarında ise, “2016 Yılının İlk 11 Aylık Verilerine Göre Son 10 Yılın En Kurak Sezonunu Yaşıyoruz.” İfadelerini kaydetti.

15 YIL MI, 10 YIL MI?

MASKİ’nin 6 gün ara ile Malatya kamuoyunun en çok konuşmuş olduğu ve tartıştığı içmesuyu nedeniyle yapmış olduğu paylaşımlarda farklı istatistik rakamlar kullanılması, kurumun en önemli işiyle ilgili istatistik verilerini ve açıklamalarındaki ciddiyeti tartışmaya açtı.

Malatya kamuoyu; MASKİ’nin hangi istatistik açıklamasının doğru olup olmadığını merak ediyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

23 Aralık’taki paylaşımda ‘son 15 yılın en kurak sezonu’ yazmışlar

28 Aralık’daki paylaşımda ise ‘son 10 yılın en kurak sezonu’ dediler