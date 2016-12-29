Vah Memleketin Haline!. Bu MASKİ’nin Kafası Çok Karışık..
İçmesuyu ile ilgili sorunların ciddi boyutlara ulaştığı Malatya’da, bu sorunların muhatabı olan Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü’nün, sosyal paylaşım sitelerinde 5 gün arayla yaptığı duyurularındaki bilgi farklılığı, bu kuruluşun yönetim anlayışındaki ciddiyeti ve elindeki bilgilerin doğruluğunu tartışmaya açtı. MASKİ, yaşanan su sorunu için önce “Son 15 yılın en kurak sezonu”, ardından ise 5 gün sonra “Son 10 yılın en kurak sezonu” şeklinde iki ayrı paylaşımda bulundu.
MASKİ’nin Facebook ve Twitter ‘daki resmi hesaplarında son dönemin en çok tartışma konusu olan içme suyu nedeniyle yapmış olduğu paylaşımlar dikkat çekti.
Buna göre; MASKİ 23 Aralık tarihinde sosyal paylaşım sayfalarında, “Sayın abonelerimiz; ‘2016 yılının ilk 11 aylık verilerine göre son 15 yılın en kurak sezonunu yaşıyoruz.’ Suyumuzu tasarruflu kullanarak geleceğimizi güvence altına almalıyız.” İfadelerini kaydetti.
MASKİ, 28 Aralık tarihindeki sosyal sayfa paylaşımlarında ise, “2016 Yılının İlk 11 Aylık Verilerine Göre Son 10 Yılın En Kurak Sezonunu Yaşıyoruz.” İfadelerini kaydetti.
15 YIL MI, 10 YIL MI?
MASKİ’nin 6 gün ara ile Malatya kamuoyunun en çok konuşmuş olduğu ve tartıştığı içmesuyu nedeniyle yapmış olduğu paylaşımlarda farklı istatistik rakamlar kullanılması, kurumun en önemli işiyle ilgili istatistik verilerini ve açıklamalarındaki ciddiyeti tartışmaya açtı.
Malatya kamuoyu; MASKİ’nin hangi istatistik açıklamasının doğru olup olmadığını merak ediyor.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
23 Aralık’taki paylaşımda ‘son 15 yılın en kurak sezonu’ yazmışlar
28 Aralık’daki paylaşımda ise ‘son 10 yılın en kurak sezonu’ dediler
ARKADAŞLAR MALATYANIN SUYU KAYNAK SUYUDUR.İÇME SUYU TEMİNİMİZ BİR BARAJ,NEHİR,YA DA GÖLDEN OLSA KURAKLIKTAN ETKİLENİRDİK.KURAKLIK İLE İLGİLİ OLMAMALI BU KESİNTİLER.
Arkadaşlar bu su kesintisi çok abartılıyor. Bu su kesintileri dünyanın her yerinde yaşanıyor. Eskiden evde bile su yoktu tulumbadan kaplarla bidonlarla dolduruluyordu. Maskiye güvenelim maski dünyada önde gelen parmakla gösterilen su idarelerinden biri bu güzide kurumu yıpratmayalım. Bence maskinin bir bildiği vardır.
Belediyeye bir soru soruyorum aldığım duyumlara dayanarak dört deş. Yıl evvel gündüzbeyde taş ocaklarına ruhsatını kim verdi yeraltı sularının akışını kim değiştirdi ruhsatlar nasıl neden bir anda iptal edildi konu neden ört bas ettirildi araştırılsın
Güzelim memleket pislikten geçilmiyor. Yollar bataklık. Sonunda içme suyumuzunda içine ettiler. Olayı örtbas etmek için de eyyamcılık yapıp milleti kuraklık safsatalarıyla kandırıyorlar. Bir gün kaçak çok diğer gün kuraklık var diyorlar. Demokrasinin sandıktan ibaret olmadığı çok açık ortaya çıkmıştır.
Malatya Ankara, Istanbul gibi suyunu baraj ve gollerderrrn karsilamiyor.Kuraklik bu yerleri etkiler.Bosa akan yeralti sularina care bulsunla
Geriye doğru kaptaj su debisini araştırırsanız bu 10 yıldan daha beter kurak yıllara rağmen memleketin mübarek suyunun (SU HIRSIZLARINI engelleme ile) 5 milyon insana yetecek su olduğunu göreceksiniz .
ikincisi ise bu adamların derdi başka sanki: hatırlayın lütfen; bir dönemde suyumuzu satma aşamasında ifşa edildiklerinden dolayı geri caydılar,
yine Maski tamamen yalan dolan talan mantığı ile kurgu yaptığını düşünmekteyim. Önce ölümü gösterip Malatyalıları sıtmaya razı etme politikası var gibi yeni alt yapı yatırım hazırlığı olabilir ve Malatya’nın cebinden milyonlarca lira …..gidecek yer bile ayarlanmış mıdır acaba.?
3 dönemdir aynı parti yönetiyor Malatya belediyesini geçen dönem başka parti yönetse idi yüklenirlerdi o partiye işi ehline vermez isen böyle eline yüzüne bulastırırlar birmilyon nüfüslu şehri susuzluğa mahkum eder hiç mahcup olmadan da bahaneler üretir.Allah daha büyük sorunlardan korusun Malatya yı Çünkü sığınacak başka kimseniz kalmadı.
Kuraklık Türkiye de yok,Elazığ da yok,Adıyaman da yok sadece Malatya da varmış.Çünkü oralarda su kesintisi olmuyor sadece Malatya da su kesintisi var.Bilginize……..
MOTAŞ, SAMPAŞ, SODES, HANÇE, TRAMBÜS (ELEKTRİKLİ KÖRÜKLÜ OTOBÜS), DEĞERLİ FİDANLAR, YAPBOZ MEYDANLAR, DENEME YANILMA YÖNTEMLER, SAHTE TAPULARA ALINAN EXSTRA FAZLA, SÜPER İMARLAR, ELDE TUTULAN, HİBE EDİLMEYEN HİBELER, SAHTE TEMİNAT MEKTUPLARI İLE PEŞKEŞ ÇEKİLEN İHALELER, SÜPER İLETİŞİM SAĞLANAN HATLAR, EMİR UYGULAYAN EMİR ERİ KRİPTO ATAMALARDAN, FIRSAT BULUP SUYLA İLGİLENEMEMİŞLERDİR. YOKSA SUDAN SORUN OLUR MU? SUDAN SORUN KALIRMI?
4/NİSÂ-58: Şüphesiz ki Allah; size, emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Gerçekten Allah; bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki Allah; Semi’, Basir olandır.)
Saygılarımla
NE OLURSA OLSUN YANİ MALATYA BU YAZ SUSUZ MU KALACAK DEMEK İSTİYORSUNUZ.
NEDEN TEDBİRLER ZAMANINDA ALINMADI.
BECERİKSİZ YÖNETİM OLMAZ.
O ZAMAN DÜRÜST OLUN İSTİFA EDİN.
EMİNİM SİZDEN DAHA İYİ YÖNETECEK BİRİLERİ VARDIR MALATYA DA.
Trollük bunların işi
sizin elbise dolaplarınızda kaç tane elbise ve ayakkabı var..hemen sana ne diyeceksiniz..paramı verip alıyorum sana ne diyeceksiniz..biz size koyunları sığırları az deri imalatı son yılların en az üretimi bu yüzden de iki ayakkabıdan fazla almayın yün ve pamuk üretimi azaldı pantolon ve gömlek sayınızı ikiye indirin diyor muyuz..yook..öyleyse suyu da bulacaksınız sayın idarecilerimiz..lütfen..mazareti bağkur emeklisi amcalar da üretir sayın idareci .. saygı duyarım allah yardımcınız olsun..kolay gelsin..bizler malatyalıyız dayanışma içinde olmalıyız..lütfen gayret sarfedin..
acaba yapılan açıklamadan MASKİ müdürünün haberi var mı?
Ülkemizde halkın değeri mi var. Millet kendi yöneticilerini kendi seçemiyor ki. Genel merkez isim yolluyor bizim millet evet basıp geri yolluyor. Talha Özhan veya Nurettin Yaşar’ı basın bile tanımıyordu. Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı desen esnaf. İşin ehli değil ki.
Müslümanız diye geçiniyoruz ama gel gör ki belki de doğruluğu en gerçek olan hadise uymuyoruz “işi ehline verin”
Malatyalı ancak yorum yapıp, evet basıyor seçimde…….ondan sonra da suyumuz niye akmıyor.
Allah sizi bildiği gibi yapsın 😡