‘Vakada Azalma Var’

Malatya Sağlık Müdürü Hacı Bayram Zengin, Battalgazi ilçesindeki ishal vakasının trendinin gittikçe düştüğünü belirtti.

Battalgazi ilçesinde bir haftadır devam eden ishal vakasıyla ilgili olarak basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Sağlık İl Müdürü Hacı Bayram Zengin, “Battalgazi ilçesiyle sınırlı kalması bizim için önemliydi. Vaka sayısı yüzde 50 azalarak gidiyor. Dün iftardan önce 9 vakamız vardı, iftardan sonra 60’a yükseldi. Bu güne kadar toplam 700 civarında vaka geldi” dedi.

Erken uyarı sistemi kurmaları nedeniyle vakalara anında müdahale imkanına kavuştuklarına söyleyen Zengin, “Merkez ve ilçelerde erken uyarı sistemi kurmuştuk. Herhangi bir alanda bir vaka sayısı artınca, anında müdahale edebileceğiz. İshal konusunda Battalgazi dışında bir yere kümelenmiş bir vakamız yok” ifadelerini kullandı.

Zengin, yaz mevsimi olması nedeniyle genel hijyen kurallarına da uyulması gerektiğini ve el temizliğinin önemli olduğunu vurguladı.