Vakıf Katılım Bankasının Malatya Şubesi Hizmete Girdi

Malatya‘da şube açan Vakıf Katılım, kentte bireysel müşterilerin ve KOBİ’lerin finansal ihtiyaçlarını karşılayacak özel çözümler sunacak.

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, açılışta yaptığı konuşmada, katılım bankacılığında referans kurum olma vizyonuyla çıktıkları yolda istikrarlı büyümelerini sürdürdüklerini belirtti.

Şubeleşme çalışmalarına hızla devam ettiklerini ve 31 ilde, 65 şubeyle çalışmalarını yürüttüklerini anlatan Göktaş, “Her ne kadar katılım bankacılığı sektörünün en genç üyesi olsak da köklü bir geçmişe sahibiz. Gençliğimizin getirdiği dinamizmi ve takipçisi olduğumuz kadim vakıf kültürünün yüzyıllara dayanan birikimini harmanlayarak, kamunun Katılım Bankacılığına verdiği destek doğrultusunda hızlı bir büyüme süreci geçiriyoruz. Vakıf Katılım olarak sektördeki temel misyonumuzu, mevcut pastadan pay alarak büyümek değil, sektörü ve ülkemiz ekonomisini büyütecek yatırımları hayata geçirmek olarak görüyoruz. Bu vizyon doğrultusunda yön verdiğimiz çalışmalarımız sonucunda son derece başarılı bir yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. 2017 yılı sonunda ekonomiye 13,2 milyar lira nakdi ve gayri nakdi finansman desteği sağladık. Milli ekonomimize destek vermek amacıyla öz kaynaklarımızı da devreye sokarak topladığımızdan daha fazla fonu reel sektöre destek olarak sunduk.” ifadelerini kullandı.

– 400 yeni istihdam

Katılım bankacılığı sektörünün en hızlı büyüyen kurumu olduklarını kaydeden Göktaş, “Vakıf Katılım olarak 2018’de büyüme stratejimiz ve müşterilerimize yakın olma ilkemiz doğrultusunda şubeleşme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu doğrultuda Türkiye’nin farklı noktalarında açacağımız şubelerle yaklaşık 100 şubeye ulaşıp, 350-400 yeni istihdam sağlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

Konuşmanın ardından şubenin açılışını Göktaş, MalatyaBüyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Müftüsü Ümit Çimen ve diğer davetlilerle birlikte gerçekleştirildi.

AA