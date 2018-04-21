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Malatya Haber -

Ahşap Oyma Sergisi Açıldı

Ahşap Oyma Sergisi Açıldı
  • 21.04.2018
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Vali Ali Kaban, Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanı ve Battalgazi Halk Eğitim Merkezi’nin birlikte düzenlemiş olduğu Ahşap Oymacılığı Kursunda kursiyerlerin yapmış oldukları ahşap oyma eserleri sergisinin açılışına katıldı.

Kursiyerlerin yapmış oldukları ahşap oyma eserleri sergisi açılışına Vali Ali Kaban, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Battalgazi Halk Eğitim Müdürü Cemal Kurhan, Şehit Kemal Özalper Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Avcı, öğretmenler ve öğrenciler katıldılar.

Açılışın ardından Vali Ali Kaban sergiyi gezerek Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alan şefi Hayrettin Ormancı’dan kursiyerlerin yapmış olduğu el emeği eserler hakkında bilgiler aldı ve kursiyerleri tek tek tebrik etti.

Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanı ve Metal Teknolojileri Alanı öğrencileri tarafından yapılan eserler Vali Ali Kaban’a hediye edildi. Vali Ali Kaban, öğretmen ve öğrenciler günün anısına birlikte fotoğraf çekimi ile program son buldu.

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