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Malatyalife Residence

Malatya Haber -

Vali Altın Taktı

Vali Altın Taktı
  • 27.12.2015
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Van’da meydana gelen depremler sonrasında, Malatya’ya getirilerek misafir edilen depremzede aileleri Malatya Valisi Ulvi Saran ziyaret etti. 
 
Polisevi’nde misafir edilen ailelerle görüşen Vali Saran, 17 Ocak’da Murat ve Sibel Tektin çiftinin Malatya’da dünyaya gelen Yahya ismini verdikleri çocukları içinde hayırlı olsun dileklerini ileterek, altın hediye etti. Saran yaptığı konuşmada,  “Depremzede aileler kimsesiz ve sahipsiz değildir, biz millet olarak Van’ a yapılan tüm yardımlarda kardeşlik, birlik ve beraberliğin en güzel örneğini sergiledik. Devlet olarak da elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. 
 
“Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin.” diyen aileler, ” Herkes elinden geldiğince bize yardım etti. Malatya Valimiz buraya geldiğimizden beri bizi yalnız bırakmadı, sık sık bizi ziyaret ederek sorunlarımızı dinledi. Yetkililer bize sıcak davranarak ellerinden geldiğince sorunlarımızı çözmeye çalıştılar. Sayın Valinin şahsında devletimizede Malatya halkına teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.

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