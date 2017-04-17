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Malatya Haber -

Vali Bakana Talepleri İletti

Vali Bakana Talepleri İletti
  • 17.04.2017
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Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın beraberinde Sivas Valisi Davut Gül ile birlikte hafta sonunda Darende ilçesini ziyaret etmesi münasebeti ile Vali Mustafa Toprak da Darende ilçesine giderek ziyarete katıldı.

İlçe Kaymakam v. Tolga Özdemir, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İlçe Belediye Başkanı Süleyman Eser, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve diğer ilgililerin de katıldığı ziyarette Vali Toprak, Bakan Yılmaz ile ilçede bir süre görüşüp Malatya’nın eğitim konusundaki ihtiyaçlarına yönelik talepleri kendilerine sundu.

Sayın Bakan Yılmaz’da, Gümrük ve Ticaret Bakanının kendisine talep konularını ilettiğini ve Malatya’nın eğitim alanında yeni okullar yapılmasına yönelik zaruri ihtiyaçlarının karşılanması konusunda gerekli katkıyı Bakanlık olarak sağlayacağını ifade ederek taleplerin detaylı olarak Bakanlığa gönderilmesi talimatını verdi.

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