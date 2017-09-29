Vali Divriği’de Hekimhan Madenlerini Görüştü

Vali Ali Kaban sorunların çözümü ve taleplerle ilgili olarak yerinde görüşmek üzere Sivas İli Divriği ilçesinde bulunan Ermaden Demir İşletmesini ziyaret etti.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Vali Ali Kaban’ı ziyaret eden Hekimhan ilçe Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları ve ilçede faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile esnaflar ilçede üretilen demir cevheri ile ilgili yaşanan sorunları ve taleplerini Vali Kaban’a iletmişlerdi.

Divriği ilçe ziyaretinde eski Kuluncak şimdiki Divriği İlçe Kaymakamı Tolga Özdemir tarafından karşılanan ve birlikte Ermaden Demir İşletmesine geçen Vali Kaban, burada hem İşletme hakkında bilgi aldı, maden sahalarını ve ocakları gezdi hem de Genel Müdür Halil Yıldırım ile Hekimhan Maden İşletmesi ile burada yaşanan sorun ve talepler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Vali Kaban, Genel Müdür Yıldırım ile yaptığı görüşmede daha önceden Hekimhan ve Hasançelebi halkına verilen sözlerin yerine getirilmesi hususunda kendisine iletilen talepleri Genel Müdür Yıldırım’a ileterek, Hekimhan ve Hasançelebi yöresinde yer alan 1 milyar ton demir cevherinin ülke ekonomisine kazandırılması gerektiğini, yerli doğal kaynakların en önemlilerinden birisi olan ve yörede var olan demir cevherinin ihmal edilmemesi gerektiğinin önemini ifade etti.

Genel Müdür Yıldırım da son dönemde aşırı şekilde fiyat düşüşü yaşanan demir cevherinin fizibilitesi konusunda yaşanan güçlükleri ifade ederek, şirket üst düzey yöneticileri ve Vali Kaban’la bu güçlüklerin aşılabilmesi için neler yapılabileceği konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundular.

Toplantı sonunda Hekimhan halkının mağdur olmaması için elinden gelen tüm çabayı göstereceğini ifade eden Genel Müdür Yıldırım’a teşekkür eden Vali Kaban, kendilerinin de bu konuda üzerlerine düşeni yerine getireceklerini ve Hekimhanlı hemşerilerinin sorunlarının çözümü ve taleplerinin karşılanması için çaba göstereceklerini belirterek ziyaretin olumlu geçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirip buradan ayrıldı.

Bülten- malatyahaber.com